Université Thomas-Sankara: le ministre Adjima Thiombiano échange avec le personnel et les étudiants

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a initié une série de tournées dans les universités publiques et écoles de formation de Ouagadougou. Ainsi, il a rencontré le personnel et les étudiants de l’Université Thomas-Sankara (UTS), mardi 10 février 2026, à Ouagadougou. L’objectif des échanges était de donner des orientations pour l’atteinte des objectifs fixés par la Révolution progressiste populaire (RPP).

Lors des échanges avec le président de l’université Thomas-Sankara, les enseignants-chercheurs, les chercheurs et le personnel Administratif, technique, ouvrière et de service (ATOS) et les étudiants de l’université Thomas-Sankara, le ministre Adjima Thiombiano s’est accentué sur deux messages. Le premier était de féliciter et reconnaître les sacrifices consentis par les enseignants, le personnel ATOS et les étudiants dans la tendance vers la normalisation complète des années académique.

A cela, il a expliqué que l’UTS faisait partie des universités qui accusaient un grand retard dans un certain nombre de filières. « Grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, nous sommes en train de voir le bout du tunnel », a-t-il signifié. Quant au second message, il s’est agi pour lui, de décliner ses orientations en termes de vision pour l’année académique déjà entamée, mais aussi pour les années académiques à venir. Il a expliqué les différentes réformes en demandant à chacun des acteurs de s’engager et à apporter sa contribution dans la mise en œuvre de ces réformes qui devraient transformer de façon structurelle les universités du Burkina.

« Il a été question de les éclaircir sur les nouveaux régimes d’études notamment la relecture des curricula et l’examen national », a-t-il précisé. Le corps enseignant et le personnel ATOS tout comme les étudiants ont soumis des préoccupations qui sont liées au manque d’infrastructures et d’équipements

Des promesses gouvernementales

« Nous repartons fort enrichis des échanges et nous promettons au niveau du gouvernement, de jouer pleinement notre partition pour que cette université puisse donner le bel exemple des universités qui veulent faire la fierté du Burkina Faso », a-t-il laissé entendre. Lors de sa rencontre avec les étudiants, il les a félicités pour leur exemplarité dans la prise de conscience disciplinaire et dans l’excellence académique. Il les a conseillés à continuer dans cet élan d’esprit pour promouvoir les idéologies de la Révolution populaire progressiste.

Le président de l’université Thomas-Sankara, Pr Pam Zahonogo a salué la tenue de la rencontre. Pour lui, les félicitations du ministre à leur endroit viennent une fois de plus les galvaniser à mieux faire. Il a confié prendre note des orientations données par le ministre pour une refondation des curricula universitaires.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)