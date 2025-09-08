Assainissement de la ville de Ouagadougou: des commerçants de « 10 yaar » apportent leur soutien

Par
JK. Sidwaya
-
A travers cette journée de salubrité, l’union des jeunes commerçants de 10 yaar apporte sa contribution pour rendre Ouagadougou plus propre.

L’Union des jeunes commerçants de « 10 yaar » a initié une journée de salubrité sur le thème : « Pour l’ordre et la discipline, rôle et place de la jeunesse commerçante », dimanche 7 septembre 2025, à Ouagadougou.

Dans la dynamique d’apporter sa contribution à la construction de la Nation, l’union des jeunes commerçants de « 10 yaar », en collaboration avec la brigade verte, a mené une activité de nettoyage des artères du grand marché de Ouagadougou, dimanche 7 septembre 2025. Le représentant du président de l’Union, Youssouf Sankara, a confié que l’embellissement de la ville tant souhaité ne peut être possible sans l’implication de tout le monde.

C’est pourquoi, il a lancé un appel à tous les citoyens à assainir leur cadre de vie. M. Sankara a signifié que pour réussir cette activité, l’association a jugé nécessaire d’impliquer les chefs coutumiers et la Brigade verte de Ouagadougou. Le partenaire technique et financier de l’association, Adama Sana, a expliqué que l’activité a été organisée dans le but de répondre à l’appel des plus hautes autorités du Burkina Faso.

L’Union des jeunes commerçants de « 10 yaar » a profité également de l’occasion pour faire un don de matériel d’une valeur d’environ deux millions FCFA à la Brigade verte. Le soutien est composé de pagnes, savons, râteaux, brouettes, balais, etc. Guétou Gouem, une des membres de la Brigade verte a traduit les remerciements de la structure à l’Union des jeunes commerçants de « 10 yaar » pour cet appui qui vient renforcer la lutte contre l’insalubrité.

Aly SAWADOGO
Soukriya NACRO
(Stagiaire)

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.