Sommet panafricain des femmes entrepreneures africaines : un bilan « très satisfaisant » pour la Ire édition

Le 1er sommet panafricain des Jeunes femmes entrepreneures africaines (JEFEA) a pris fin, le samedi 6 septembre 2025, à Ouagadougou par un diner gala.

C’est par un diner gala que les jeunes femmes entrepreneures africaines ont mis fin à leur premier sommet panafricain, tenu à Ouagadougou, du 4 au 6 septembre 2025. Entre repas, prestations d’artistes et partages d’expériences, des femmes promotrices d’entreprises, les participantes ont exprimé leur volonté d’innover, de créer des entreprises capables d’apporter un plus à l’économie nationale.

Selon la promotrice, Asmath M’Po, ce diner gala est un moment de reconnaissance, de partages, de détente, mais aussi une promesse pour les femmes entreprenantes de continuer de grandir, de bâtir une génération de jeunes filles engagées pour un avenir meilleur. « C’est après trois jours d’échanges riches, d’ateliers, de partages d’expériences que nous sommes venues célébrer autour d’un diner gala, la réussite de ce sommet, mais surtout la force des liens tissés et la puissance des voix féminines qui se sont élevées avec conviction et confiance.

Vous avez démontré que c‘est un rêve vivant. Votre courage a montré que vous êtes prêtes à diriger, à transformer », a-t-elle souligné. Pour elle, c’est donc un bilan est très satisfaisant pour une première édition et c’est avec fierté que les participantes repartent chez elles bien nanties de connaissances. Et Maimouna Soma, une participante, de poursuivre que ce sommet lui a été très bénéfique.

« Nous avons eu des formations en prise de parole, en coaching. J’ai appris que même étant mariée, on peut bien réussir en entreprenariat. Il suffit de savoir s’y prendre dans sa vie de couple », a-t-elle ajouté. C’est une participante qui repart pétrie de connaissances pour conduire à bon port son entreprise. « Nous avons prévu des suivis continus avec nos participantes jusqu’au prochain sommet prévu

en septembre 2026 », a indiqué Mme M’Po.

Fleur BIRBA