Promotion de la paix : Naaba Kiiba désormais ambassadeur de la paix universelle

Naaba Kiiba, roi du Yatenga a été fait grand ambassadeur pour la paix universelle par l’ONG Fatawa islamique El Hairia du Burkina Faso. La cérémonie est intervenue, le dimanche 7 septembre 2025, au palais royal de Ouahigouya.

Pour son engagement « total » dans la promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble pour le retour de la paix dans la région, le roi du Yatenga, Naaba Kiiba a vu ses efforts reconnus par l’ONG Fatawa islamique El Hairia du Burkina Faso et la Fédération pour la paix universelle (FPU) à travers une distinction honorifique. Ainsi, le dimanche 7 septembre 2025, en présence de ses notables et des autorités administratives de la région de Yaadga, Naaba Kiiba a reçu sa médaille d’ambassadeur de la paix universelle des mains du président l’ONG Fatawa, El hadj Malik Ouédraogo.

Pour le président de l’ONG Fatawa, El hadj Cheik Malick Ouédraogo, cette distinction symbolique traduit la reconnaissance des efforts consentis et l’engagement total du roi à œuvrer pour promouvoir le vivre-ensemble et la cohésion sociale au sein de la communauté burkinabè. « Le roi du Yatenga est une référence en matière de la paix au-delà des frontières du pays. Et, c’est également ces genres d’engagement que le pays a besoin à l’heure actuelle pour le retour de la paix.

Nous invitons l’ensemble des filles et fils de la région de Yaadga et du Burkina à taire leurs divergences et à cultiver ensemble la paix, socle de tout développement », a poursuivi le président, El hadj Malick Ouédraogo. « Sa Majesté est fière de recevoir cette médaille. Par ailleurs, il rassure sa disponibilité et son engagement à s’investir dans la quête de la paix au Burkina », a déclaré le Toogo Naaba, porte-parole du roi. Selon les premiers responsables de l’ONG Fatawa islamique et la FPU, quatre autres Dima(roi) également engagés pour le retour de la paix au Burkina recevront également leur médaille dans les prochains jours.

Bassirou BADINI