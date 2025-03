Assises nationales du Niger: le général Tiani désormais président de la république pour 5 ans

Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, général Tiani a promulgué par décret, ce mercredi la Charte qui régit la refondation au Niger consacrant le titre du président de la République du Niger au dirigeant militaire.

L’acte a été consacré au cours d’une cérémonie officielle de mise en œuvre des recommandations et les résolutions des assises nationales tenues du 15 au 20 février dernier. La Charte a valeur constitutionnelle en ce qu’elle constitue désormais la loi fondamentale devant régir les pouvoirs publics pendant la période de la refondation, est-il stipulé. Le président de la république est chef de l’Etat, chef de l’exécutif, chef des armées, de l‘administration.

La Charte dispose également que la durée de la période de la refondation est fixée à 60 mois à compter de la date de sa promulgation, cette durée est modulable en fonction de la situation sécuritaire, du cahier des charges de la refondation et de l’agenda de la Confédération qui regroupe le Niger, le Mai et le Burkina faso. Le texte repose sur un certain nombre de principes et de valeurs à savoir : le patriotisme, la discipline et le civisme, l’inclusion, la solidarité, la fraternité et l’esprit de consensus, le sens de la responsabilité, l’intégrité et l’honneur, le respect du bien public, la tolérance, le dialogue et le pardon, la vérité, la justice, la réconciliation, la dignité, le travail, la probité, l’endurance et le courage.

Les organes de Transition comprennent notamment le président de la république, le CNSP, le gouvernement, le conseil consultatif, l’observatoire national de communication, l’observatoire des droits humains. Cette loi fondamentale balise les conditions d’installation des bases militaires étrangères : la présence temporaire ou permanente des forces étrangères sur le territoire national est autorisée par le président de la République, chef de l’Etat, chef des armées, après consultation préalable du peuple souverain par voie de référendum, est-il stipulé.

Toutefois, « en cas d’urgence avérée, que cette autorisation puisse être accordée par un décret du président de la République, chef de l’Etat, après avis du Conseil consultatif de la refondation, sans que la durée puisse excéder le temps nécessaire pour stabiliser la situation objet de l’urgence, dans des conditions définies par la loi », dispose le texte.

Agence nigerienne de presse