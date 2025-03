Assises nationales du Niger: les bases de la refondation du pays jetées

Le Niger a amorcé la refondation du pays en organisant des assises nationales ,du 15 au 20 février 2025, au cours desquelles plusieurs résolutions et recommandations ont été adoptées par les participants, jetant ainsi les bases de ce processus.

Au terme de cinq jours de discussions et d’échanges, les participants ont formulé des résolutions et recommandations dont les principales portent sur une Transition de 5 ans (ajustable selon la situation sécuritaire) et sa charte, une réforme politique basée sur une réduction du nombre des partis politiques dans le pays (2 à 5), le renforcement de la souveraineté à travers un contrôle accru des ressources naturelles et la promotion du général Abdourahamane Tiani au grade de général de Corps d’Armée.

Notons que ces Assises nationales pour la refondation du Niger se sont ouvertes le samedi 15 février à Niamey sous la présidence du général Abdourahamane Tiani, chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). Elles ont regroupé environ 700 délégués issus de diverses composantes nationales (institutions, administrations, société civile, secteur privé, régions et corporations). Cinq sous-commissions ont travaillé sous la direction de la commission chargée de la conduite des travaux des assises.

Il s’agit des sous-commissions justice et droit de l’homme, géopolitique et environnement international, la sous-commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, celle de la refondation politique et institutionnelle et enfin la sous-commission chargée de l’économie et le développement durable. Elles avaient à leur ordre du jour l’examen des modalités de la Transition, mais aussi les priorités nationales et les valeurs fondamentales devant guider la refondation du Niger.

En ouvrant les travaux de ces assises, le président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l’Etat, avait insisté sur la nécessité d’un débat constructif, loin de toute instrumentalisation politique ou personnelle. « Ces assises doivent être un moment d’échanges sincères et fédérateurs, au service de l’unité nationale, de la cohésion sociale et du progrès socio-économique », a déclaré le général Tiani tout en exhortant les participants à faire preuve de responsabilité et à privilégier l’intérêt national au détriment des intérêts partisans. Une cérémonie solennelle de lancement de la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues de ces assises est prévue le mercredi 26 mars 2025, sous la Présidence du chef de l’Etat, le général Abdourahamane Tiani, indique-t-on.

Agence nigerienne de presse