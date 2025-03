Pour une citoyenneté active

La deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) a été lancée, hier mercredi 26 mars 2025, sur toute l’étendue du territoire nationale. Cette année, l’initiative se tient sous le thème principal : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ! ». Le début de cette initiative a été marqué, à l’échelle nationale, par une montée des couleurs. S’inscrivant donc dans la dynamique, comme à la première édition, plusieurs administrations publiques se sont livrées à l’exercice de cette montée des couleurs dans leurs institutions respectives.

A l’occasion, le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a été livré, urbi orbi, au public et à l’ensemble de tous les citoyens burkinabè. Mais, au-delà, les JEPPC 2025 seront aussi marquées par le lancement du prix du meilleur engagement citoyen, le lancement des conférences sur le civisme et la participation citoyenne dans les écoles, les universités et les centres de formation professionnelle dans toutes les régions, des jeux-concours sur le civisme en milieu scolaire dans les 13 régions, le lancement de la coupe de la citoyenneté et des rencontres d’échanges et de partage d’expériences avec des « Etoiles du Faso » sont également des activités phares de cette édition.

Comme à l’accoutumée, la montée des couleurs, qui a constitué l’un des points d’ogre de cette deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne a tous son sens, dans ce contexte de lutte contre l’hydre terroriste et pour la souveraineté nationale. En effet, on peut le dire sans risque de se tromper, elle est un acte important et un devoir pour tout citoyen vis-à-vis de sa patrie.

S’il est connu que certains citoyens pensent le contraire, il est de notoriété publique qu’à un moment où le Burkina Faso traverse des moments décisifs de son histoire, marqués malheureusement par une guerre sordide qui lui a été imposée par des puissances extérieures déguisées en terroristes, cette montée des couleurs revêt un sens particulier : celui de la souveraineté nationale, de l’unité et de la cohésion nationale ainsi que celui du patriotisme, nécessaire pour faire face aux défis du moment.

Faut-il le rappeler, le drapeau national, par essence, est l’expression de l’existence de notre pays et de sa souveraineté. En un mot, c’est notre dignité et notre identité. C’est le symbole de notre liberté, de l’indispensable unité dont nous avons besoin pour relever les défis majeurs qui se présentent actuellement au peuple. Le drapeau national est le symbole de notre indépendance, de notre unité et de notre cohésion nationale. C’est aussi le symbole de la citoyenneté.

Par voie de conséquence, chaque citoyen qui se reconnaît comme appartenant à la Nation burkinabè doit pouvoir se référer au drapeau qu’il doit, permanemment, magnifier. C’est pourquoi, chaque Burkinabè, de quelle que obédience qu’il soit, doit s’approprier cette nouvelle dynamique impulser par les autorités, faire chorus derrière le chef de l’Etat et son gouvernement pour le bien de tous. Plus qu’une simple activité routinière, la Journée de participation citoyenne, en définitive, permet ainsi d’impliquer chacun dans une citoyenneté active, responsable pour renforcer les liens autour d’un idéal commun qui est la prospérité du Burkina Faso.

