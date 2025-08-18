Assomption 2025: les fidèles prient pour la paix

L’Archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiebo, a présidé la commémoration de l’Assomption de la Vierge Marie, mère de Jésus au ciel, vendredi 15 août 2025, au sanctuaire Notre Dame de Yagma de Ouagadougou.

«Un grand signe apparut dans le firmament, une femme vêtue de l’éclat du soleil, elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles ». C’est sous ce signe mystérieux et profond que l’ensemble des fidèles catholiques ont commémoré l’Assomption de la Vierge Marie au ciel. La commémoration de l’année 2025 a été placée sur le thème : « Avec Marie, soyons des pèlerins de l’espérance et de la paix ».

Elle a été présidée par l’Archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiebo, vendredi 15 août 2025, au sanctuaire Notre Dame de Yagma de Ouagadougou. Tôt dans la matinée, des pèlerins ont pris d’assaut le sanctuaire sous une fine pluie. A l’occasion, des jeunes pèlerins de l’archidiocèse de Koupèla ont marché de Koupèla à Ouagadougou, plus de 140 km pour la solennité de l’Assomption à Yagma. Après les Laudes et la récitation du chapelet, les pèlerins ont prié et confié le Burkina à la tendre et mère gracieuse, la Vierge Marie pour le retour de la paix, au cours de la célébration eucharistique.

L’Archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiebo, dans son homélie, a souhaité la bonne fête à tous les fidèles. Il a expliqué la portée de la solennité de l’Assomption. « C’est une fête qui nous rappelle l’entrée au ciel de Marie avec son corps et son âme. Marie a été élevée, corps et âme au ciel et c’est une grande joie », a-t-il expliqué. Pour lui, cette solennité est une action de grâce au Seigneur pour ce qu’il a fait à la mère Marie. « Nous savons qu’elle a été conçue sans le péché ori ginel parce qu’elle est l’immaculée conception.

Et devrait être la mère du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ », s’est-il exprimé. Il a

laissé entendre qu’elle est vierge perpétuelle parce qu’elle devrait être la mère du fils de Dieu. Etre des artisans de paix C’est pourquoi, Dieu lui a accordé une grâce singulière et particulière à travers la salutation de l’ange : « Je vous salue Marie, comblée de grâce ». Ainsi, il a soutenu que l’Assomption de la Vierge Marie découle de son immaculée conception et de sa virginité perpétuelle. Aussi de sa communion avec son Fils qui est mort et ressuscité. Monseigneur Prosper a invité ses fidèles à imiter Marie dans sa vie de foi, d’espérance, sa charité et sa confiance totale en Dieu.

Outre cela, il les a invités à travailler pour le retour de la paix à l’exemple de Marie, reine de la paix. « Si nous sommes des enfants de Marie, si nous sommes ses fils et ses filles, nous devons également être des artisans de paix dans nos milieux de vie à commencer par nos foyers. Puissions-nous travailler, prier la paix dans nos foyers, nos lieux de service, nos quartiers et toutes les nations », a-t-il souhaité. Il a félicité les 69 jeunes pèlerins qui ont parcouru plus de 140 km de Koupèla à Ouagadougou pour cette solennité.

« C’est formidable de voir des enfants de 13 ans et plus, parcourir une telle distance. Et, ils l’ont fait à cause de leur foi et de leur amour pour Marie et l’Eglise », s’est-il réjoui. A l’entendre, c’est un signe fort, car, il y a 125 ans que les missionnaires sont venus par Koupèla en passant par Ouagadougou, pour l’évangélisation au Burkina Faso. Une procession mariale, animée de chants, danses et prières, a mis fin à la célébration de l’Assomption de Marie.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE