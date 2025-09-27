Autosuffisance alimentaire au Burkina : Le ghanéen David Smith veut exporter sa techonologie de production de riz

Le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience, l’ancien ambassadeur du Ghana aux Etats-Unis, Koby Koomson, le vendredi 26 septembre 2025, à New York. L’ancien diplomate ghanéen était porteur d’un message pour un projet de contribution à la souveraineté alimentaire au Burkina.

David Smith dispose d’une technologie de pointe pour permettre au Burkina d’atteindre la souverenaite alimentaire et d’être un pays exportateur de riz dans un futur proche. Par le biais de l’ancien ambassadeur ghanéen en poste aux Etats-Unis, Koby Koomson, il est venu en parler au Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le vendredi 26 septembre 2025. “Le Premier ministre nous a bien reçus et il est d’accord avec cette technologie de pointe pour la production de riz” s’est rejoui à sa sortie d’audience avec le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo.

Il s’est dit heureux se voir que le Burkina Faso a pu produire un million de tonnes de riz lors de la campagne précédente. Mais, pour lui, cette quantité n’est pas suffisant. Il est convaincu qu’” avec la technologie que nous voulons apporter pour la production, la transformation de riz, nous pensons que le Burkina pourra produire assez de riz pour sa consommation locale et aussi pour pouvoir exporter vers les autres pays de l’Afrique”. Pour lui, c’est ainsi que l’Afrique pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Abdel Aziz NABALOUM

(New York)