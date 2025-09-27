Fonds des Nations unies pour la population : La directrice exécutive renouvelle son partenariat avec le Burkina  

La nouvelle directrice exécutive de l’UNFPA, Dené Kéita a accordé une audience aux ministres burkinabè de l’action humanitaire et de la jeunesse, au siège de l’institution, le vendredi 26 septembre 2025, au siège de l’institution, à New York.

La nouvelle directrice exécutive de Fonds des Nations unies pour la population(UNFPA), Dené Kéita est heureuse des succès engrangés par les ministres burkinabè de l’action humanitaire, Pelagie Kaboré et de la jeunesse, Roland Somda. A l’issue de l’audience qu’elle leur a accordé, elle s’est dite honorée en tant que nouvelle directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la Population d’avoir échamgé avec eux. “Ce sont deux ministères clés.

Pour s’assurer de l’avenir de la population dans le pays, nous avons eu des discussions très fructueuses pour célébrer les acquis. Depuis qu’ils ont pris leurs différents départements véritablement, ils ont des succès vis-à-vis des populations”, s’est-elle réjouie. De vive voix, elle les a remercié tout en espérant qu’ils ebauchent ensemble les perspectives de collaboration. “Le plus important pour moi, c’est la solidarité que j’ai vu entre les deux départements, la capacité de faire le pont entre les activités et leurs objectifs. Vraiment felicitation au Burkina”, leur a-t-elle encouragé. Pour elle, le Burkina a toujours été un pays dynamique. Elle a félicité toutes les autorités burkinabè tout en espérant renforcer leur collaboration. Car, à l’entendre, le pays des Hommes intègres fait partie des priorités de l’UNFPA.

Abdel Aziz NABALOUM

emirathe@yahoo.fr

(New York)

Legende