1er bébé de l’an : le ministre Kargougou « accueille » des jumeaux

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, s’est rendu dans la nuit du samedi 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023 dans quelques formations sanitaires de Tenkodogo, pour encourager les agents de santé qui y passent la nuit de la Saint-Sylvestre au chevet des malades.

Les agents de santé de Tenkodogo étaient à l’honneur dans la nuit du 31 décembre 2022. Et pour cause, ils ont reçu la visite du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, accompagné du gouverneur du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana et bien d’autres autorités régionales. La délégation s’est d’abord rendue au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) urbain 2 de Tenkodogo, première étape de leur périple. Dans cette formation sanitaire, le premier responsable du département de la santé a fait le tour des différents services, notamment la salle de consultation, le dépôt pharmaceutique, la maternité et la salle d’accouchement. A son passage à chaque service, il s’est entretenu avec les agents assurant la garde. Après le CSPS urbain 2, le cap a été mis sur le Centre médical urbain (CMU). A ce niveau, le ministre Kargougou a visité, entre autres, la maternité, la salle de mise en observation, de planification familiale, de soins prénatals, de dépôt pharmaceutique, d’hospitalisation, le bloc opératoire et le laboratoire. Au CMU tout comme au CSPS urbain 2, le message du ministre aux professionnels de la santé est le même : « nous sommes venus vous encourager, vous souhaiter une bonne garde, une heureuse année 2023 et vous témoigner notre reconnaissance au regard du travail que vous abattez malgré les conditions difficiles de travail ». Après avoir sillonné les différents services du CMU, le médecin-chef du district sanitaire de Tenkodogo, Dr Pougnianga Sawadogo, a profité de l’occasion pour soumettre quelques doléances au ministre.

Un chapelet de doléances

Il s’agit, a-t-il énuméré, de la vétusté des locaux du CMU, provoquant des pannes d’électricité récurrentes, l’insuffisance du personnel qualifié (gynécologue et pédiatre) pour le fonctionnement optimal du centre mère-enfant, de moyens financiers pour l’entretien des locaux de l’hôpital et d’équipements médicotechniques. La dernière étape de la tournée du ministre l’a conduit au Centre hospita-lier régional (CHR). Sur les lieux, la délégation s’est rendue dans plusieurs services, notamment à la caisse, à la pharmacie, aux urgences médicales et chirurgicales, au bloc opératoire, au laboratoire, à la médecine générale, à la pédiatrie où le ministre Kargougou a prononcé des messages d’encouragements aux agents qui assurent la continuité des services. La délégation s’est ensuite rendue à la maternité où elle a attendu la naissance de jumeaux, les premiers nouveau-nés de l’année 2023 dans cette structure sanitaire. Pour le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, la santé est un service à feu continu. « La preuve, pendant que d’autres font la fête, les agents de santé sont à leur poste en train de travailler pour soulager des malades et pour donner la vie », a-t-il soutenu. Le patron du département de la santé a dit également avoir eu le bonheur d’accueillir non pas le premier bébé de l’année 2023 mais les premiers bébés. « Nous avons vu que les enfants Diallo (jumeaux) sont nés dans le cadre d’une césarienne.

La maman et un enfant se portent à merveille, nous souhaitons meilleure santé au second bébé qui est en soins », s’est réjoui M. Kargougou. En réponse aux doléances portant sur l’insuffisance d’équipements médicotechniques au CMU, le premier responsable de la santé s’est engagé à mettre à la disposition de ce centre de santé, dans les prochains jours, un certain nombre de matériels déjà disponibles. Il s’agit, d’un concentrateur d’oxygène et d’un aspirateur, a-t-il cité. En ce qui concerne les équipements dont le stock n’est pas disponible, Robert Kargougou a rassuré que les dispositions seront prises dans les tout premiers mois de l’année pour répondre aux besoins des formations sanitaires. S’agissant du fonctionnement du centre mère-enfant du CMU, le ministre a pris l’engagement de faire en sorte qu’au niveau du budget de son département, des prévisions soient faites pour venir en appui à ce centre qui assure une prise en charge intégrée des femmes victimes de violences basées sur le genre. Pour l’occasion, le ministre a souhaité pour cette année 2023 à l’ensemble des Burkinabè, la santé, la sécurité et la paix. Le docteur Emmanuel Nikiema, gynécologue au CHR de Tenkodogo, a salué la visite du ministre. Selon lui, elle a permis au premier responsable de la santé de toucher du doigt les conditions de travail des agents.

Noufou SAWADOGO