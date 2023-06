Des terroristes détourneurs de citernes neutralisés à Kankanmogre

L’armée burkinabè a foudroyé dans la forêt de Kankanmogre, une soixantaine de terroristes qui venaient de détourner sur la route Bittou-Cinkansé, des camions-citernes remplis de carburant. D’autres opérations ont permis aux Forces combattantes de neutraliser de nombreux assaillants et de récupérer ou de détruire une importante quantité d’armes, a appris l’AIB samedi auprès de sources sécuritaires.

Jeudi soir, près d’une soixantaine de terroristes ont détourné sur l’axe Bittou-Cinkansé des camions-citernes. Ils ont ensuite mis le cap sur Kankanmogre-Peulh sous l’œil vigilant des moyens d’observation de l’armée burkinabè. Flairant le danger, les malfrats ont abandonné les véhicules volés à l’entrée de la forêt. Plus tard dans la nuit, se croyant en sécurité, ils sont revenus sur les lieux pour se servir. Mais les vecteurs aériens étaient toujours en alerte et les criminels seront neutralisés sous un grand arbre. Dans la zone du Sahel, les Forces combattantes ont pris d’assaut une base terroriste dans la localité de Feto Koba. A l’issue des combats, une vingtaine de terroristes ont été mis hors d’état de nuire, des mitrailleuses, des armes individuelles, des moyens roulants et de communication sont récupérés par les Forces amies. Au Centre-Nord, après la vingtaine de terroristes neutralisés vendredi, les « boys » ont déniché des assaillants retranchés dans des concessions abandonnées dans un hameau non loin de Dablo.Ils ont tous été neutralisés. Notons aussi que les unités du deuxième groupement ont mené des offensives ayant permis d’occire plusieurs terroristes et de récupérer du matériel.

Agence d’information du Burkina