Ministère en charge de la santé : les priorités de 2023 déclinées

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique est dans l’optique d’accroitre la performance et la qualité du système de santé pour toute la population. A cet effet, il a tenu, le jeudi 5 janvier 2023, à Ouagadougou, son deuxième Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM). La cérémonie d’ouverture dudit conseil placée sous le thème : « Engagement pour le renforcement de la dynamique d’offre de prestation et de soins de santé de qualité a toute la population y compris les déplacés internes », a été présidée par le ministre en charge de la santé, Robert Kargougou.

Pour lui, le choix d’un tel thème traduit l’ambition à tous les niveaux de la pyramide sanitaire de produire des prestations de services et de proposer des soins de qualité, répondant à l’attente des populations. Selon lui, il s’agira au cours de cette session de faire une évaluation de la gestion administrative du département, de faire le bilan des réalisations de l’année 2022 et d’établir les priorités du ministère pour l’année 2023. « L’année 2022 a été marquée par la finalisation et le début de la mise en œuvre effective du Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2021-2030 et du Plan d’action de la Transition (PAT) », a-t-il laissé entendre.

A l’en croire, leurs mises en œuvre ont été matérialisées par la mobilisation de ressources et de conduite des structures du département. « Le ministère a travaillé à assurer au cours de l’année précédente, non seulement la continuité des services essentiels de santé et de nutrition dans les zones à défi sécuritaire, mais aussi, la continuité d’un certain nombre de campagnes de masse comme la distribution de vitamine A+ », a souligné le ministre. Par ailleurs, le ministre en charge de la santé a décliné les priorités majeures de son département pour l’année en cours 2023. En effet, ce sont, entre autres, le renforcement des soins de santé primaires à travers le renforcement des infrastructures, des équipements, de la logistique, l’amélioration de la disponibilité et la qualité des produits de santé y compris les vaccins et les intrants nutritionnels, les réformes dans les financements de la santé pour plus d’équité, d’efficience et de transparence, l’innovation à travers la digitalisation. « Ces priorités serviront à orienter la planification d’actions productrices de changements tangibles pour l’amélioration de l’état de santé des populations », a-t-il confié.

Estelle KONKOBO (Stagiaire)