Protection des droits de l’enfant : Trois associations lancent le programme Sida-CSO dans la Boucle du Mouhoun

Des associations de défense des droits de l’enfant ont lancé le vendredi 18 novembre 2022 à Dédougou, un programme dénommé « Sida CSO-2022-2026 : Renforcement des Capacités des Organisations de la société civile » dans la Boucle du Mouhoun.

Le programme « Sida CSO-2022-2026 : Renforcement des Capacités des Organisations de la société civile (OSC) » veut une implication globale des OSC dans sa mise en œuvre afin de réussir la protection des droits de l’enfant. C’est pourquoi son exécution dans la Boucle du Mouhoun, qui dure cinq ans (2022-2026) a été confiée à un consortium de trois associations œuvrant dans ce domaine.

Il s’agit de l’Association d’appui et d’éveil Pugsada (ADEP), de la Plate-forme d’actions pour la sécurisation des ménages pastoraux (PASMEP) et de L’Association Bankuy Vert. Ce vendredi 18 novembre 2022, ces acteurs ont, lors d’un atelier, lancé officiellement le programme à Dédougou. Une cérémonie qui, selon les organisateurs, vise à obtenir l’engagement de tous les acteurs de la région à la mise en œuvre des activités du programme Sida-CSO 2022-2026, dans la Boucle du Mouhoun.

C’était une occasion pour chacun d’eux de présenter ses activités et sa stratégie de mise en œuvre pour atteindre les résultats à l’issue du projet.

Selon Amadou Désiré Thiombiano, chargé de projet à ADEP, son association compte travailler à mobiliser les jeunes filles en leur donnant des compétences nécessaires afin que leurs droits soient respectés. Également, poursuit-il, l’ADEP entend formés des acteurs de la région pour la promotion des droits de l’enfant. Et d’indiquer que dans la démarche, des »gouvernements scolaires » seront mis en place dans 20 écoles.

Toute chose qui permettra de redynamiser le parlement des enfants et faire en sorte que ces derniers soient à mesure de faire des plaidoyers auprès des pouvoirs publics pour revendiquer leurs droits. Il a rassuré que tous les objectifs seront atteints à l’issue de ces cinq ans au regard de l’engouement porté par l’ensemble des acteurs sur le projet.

Le conseiller technique du gouverneur, Abdoulaye Ouattara, a salué la présence du projet dans la région. « Nous allons veiller à sa mise en œuvre. L’enfant est l’adulte de demain et la réussite de ce programme est importante pour les enfants », a-t-il indiqué. Aux associations chargées de l’exécution du programme, il les a invités à s’unir pour faire en sorte que ce projet soit une réussite dans la région.

Sida-CSO 2022-2026 est un projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur les droits des enfants et des jeunes filles. Il a été initié par Save the Children Suède (SCS) et financé par la coopération suédoise à hauteur de 3,5 millions de dollars au Burkina Faso. Il couvre les régions du Centre, du Centre-nord, du Nord et de la Boucle du Mouhoun.

Adama SEDGO