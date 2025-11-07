Bobo-Dioulasso : la Douane intercepte un véhicule transportant des produits illicites à la consommation

La Brigade Mobile des Douanes de Bobo-Dioulasso a intercepté d𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐮 𝟎𝟓 𝐚𝐮 𝟎𝟔 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, un véhicule personnel transportant une importante quantité de produits illicites soigneusement dissimulés.

La valeur totale de la saisie est estimée à plus de 30 millions de francs CFA

Cette opération, menée avec une rigueur digne des plus hautes exigences du métier, traduit l’esprit de vigilance et de responsabilité que le Directeur Général n’a cessé d’inculquer aux unités depuis le début de sa tournée dans le grand ouest.

Le message d’engagement, de loyauté et de combativité lancé à Bobo-Dioulasso, Niangoloko, Banfora et à Peni a trouvé un écho immédiat dans le Houët.

Les agents ont entendu, compris et agi.

Sources : 𝐒𝐂𝐑𝐏-𝐃𝐆𝐃