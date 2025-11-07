Initiative Faso Mêbo : les Afro descendants participent à la construction du Burkina avec 23 tonnes de ciment

Les Afro-descendants en séjour à Ouagadougou depuis le 26 octobre, sont allés apporter leur soutien à l’initiative présidentielle de construction du pays.

Ce jeudi 06 novembre 2025, la délégation accompagnée des autorités du département en charge des Affaires étrangères, a procédé à la remise de 23 tonnes de ciment au projet d’envergure de construction et d’aménagement des villes du Burkina, dénommé Faso Mêbo et initié par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Après la cérémonie de remise, les Afro-descendants ont enfilé leurs tenues d’ouvriers, pour aider à décharger les sacs de ciment et prêter main forte aux différentes unités de confection de pavés.

Pour la présidente de l’Institut de Développement de la Diaspora Africiane (ADDI), Dr Arikana CHIHOMBORI, cette action marque leur engagement à accompagner la vision et la réalisation des projets du Chef de l’Etat.

« Nous avons donné cette contribution qui est une première étape, nous continuerons à vous soutenir, nous continuerons à apporter notre contribution au travail immense qui s’accomplit au Burkina Faso », a déclaré la présidente Dr Arikana CHIHOMBORI.

Elle a invité le peuple burkinabè et la diaspora africaine à renforcer la mobilisation autour du Président du Faso et à le soutenir pour la concrétisation de sa vision.