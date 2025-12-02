Boulodrome de solidarité Naaba Wagsé: un joyau de 630 places pour le grand bonheur des boulistes

L’Association Club Sportif Naaba Wagsé a procédé, au cours d’une cérémonie, à l’inauguration de son premier Boulodrome de solidarité Naaba Wagsé dans l’arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou, le samedi 29 novembre 2025, en présence du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi.

Environ 30 millions F CFA, c’est le montant investi par

l’Association Club Sportif Naaba Wagsé pour la réalisation du Boulodrome de solidarité Naaba Wagsé dans l’arrondissement 3 dans la ville de Ouagadougou, au quartier Nonsin. Placée sous le patronage du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, l’inauguration de ce joyau, le samedi 29 novembre 2025, a suscité une mobilisation exceptionnelle, attirant des habitants venus en grand nombre pour vivre cet instant historique. Pour le président de l’Association club sportif Naaba Wagsé (ACSSNW), Maxime Zongo, visiblement ému de la réalisation faite de son association au-delà d’une simple infrastructure, « nous inaugurons un symbole, un rêve devenu réalité, un acte d’effort posé par des citoyens qui ont décidé d’être des solutions plutôt que des problèmes ». A l’en croire, ce

boulodrome est le fruit d’une conviction : « notre jeunesse mérite des espaces dignes, des cadres pour s’épanouir, se discipliner, se retrouver et espérer dans un contexte où notre pays traverse des défis majeurs, il n’est plus temps d’attendre, il faut agir chacun à son niveau et c’est ce que notre association a fait. ». Pour lui, la pétanque est l’un des sports qui rassemble plus, après le football et il était temps que le pays soit doté d’un boulodrome pour montrer que ce sport mérite mieux que les terrains improvisés et les espaces de fortune.

Profitant de cette occasion, Maxime Zongo, a lancé un appel solennel à l’Etat

burkinabè de « voir en nous, une force d’expérience, une expertise citoyenne, une main disponible pour accompagner la construction d’autres boulodromes dans toutes les régions du Burkina ». « Ce boulodrome s’inscrit dans la dynamique ambitieuse de notre politique de sport et de la jeunesse, d’offrir des équipements modernes, sécurisé et accessible, propice à la pratique, à la compétition aux loisirs et l’épanouissement communautaire », a fait savoir le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Anûuyirote Roland Somda et qui a émis le vœu que ce lieu et ses activités puissent conjuguer solidarité et performance, apprentissage et joie partagée, citoyenneté et excellence sportive. Il a, par ailleurs, réitéré sa détermination à soutenir des pratiques sportives populaires, à valoriser les clubs locaux et protéger l’éthique du sport.

Le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 3, Christophe Kaboré, saluant l’initiative, a traduit sa gratitude au promoteur et aux personnes impliqués dans la réalisation dudit projet. De même que le représentant du Wogdogo Razang Naaba Poulma qui a remercié l’ensemble des acteurs pour l’implication dans le projet de réalisation de ce joyau et émis le vœu de voir ces initiatives citoyennes continuer pour le grand bonheur des populations.

Adama NIKIEMA

(Stagiaire)