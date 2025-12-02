Transport intra urbain: une quinzaine de bus SOTRACO attendus à Fada N’Gourma

La Société de transport en commun (SOTRACO), les services déconcentrés et les acteurs de l’ex-région de l’Est ont examiné, puis validé, le jeudi 27 novembre 2025, au cours d’un atelier à Fada N’Gourma, cinq lignes ordinaires dans la ville et une ligne intercommunale (Fada-Diapangou). Pour démarrer, une quinzaine de bus seront déployés.

En début d’année 2026, Fada N’Gourma et d’autres localités environnantes devraient être desservies par la Société de transport en commun (SOTRACO). En effet, une délégation de l’institution a examiné, le jeudi 27 novembre 2025, à Fada N’Gourma, les lignes de bus du réseau de la ville. Au cours de l’atelier, les participants ont passé en revue plusieurs aspects techniques, à savoir les points d’arrêt, la sécurité des passagers et la fréquence de passage des autobus, avant de valider cinq lignes ordinaires dans la ville et une ligne intercommunale (Fada-Diapangou).

Pour démarrer, une quinzaine de bus seront déployés. Interrogé sur les tarifs, le Directeur général (DG) de la SOTRACO, Drissa Sawadogo, a indiqué que le prix du ticket en zone urbaine oscillera entre 150 et 200 F CFA. Pour la desserte intercommunale, le coût variera en fonction de la distance parcourue. Selon M. Sawadogo, plusieurs facteurs justifient le déploiement des bus à Fada N’Gourma.

« C’est une ville qui connaît une dynamique de développement remarquable, avec une croissance démographique soutenue et une urbanisation accrue, rendant indispensable une planification rigoureuse de son réseau de transport », a-t-il expliqué. Il a ajouté qu’à mesure que les villes se densifient et que les populations augmentent, les besoins en mobilité deviennent plus pressants, plus diversifiés et plus exigeants. Pour lui, ce projet permettra donc d’améliorer la fluidité des déplacements, de renforcer la sécurité routière, de réduire l’impact environnemental et d’alléger le coût du transport urbain.

Un projet très attendu par la population

L’annonce de la mise en service d’un réseau de bus à Fada N’Gourma a été accueillie favorablement par la population, la frange jeune, notamment. Jean Koaré, étudiant en génie minier à l’université Yembila-Abdoulaye-Toguyeni, s’est dit soulagé de voir se concrétiser une doléance de longue date. Selon lui, ce projet va réellement aider les élèves et étudiants qui parcourent chaque jour de longues distances pour rejoindre leurs établissements. « C’est une initiative salutaire », a-t-il dit.

Au-delà de cette catégorie de la population, a ajouté le Secrétaire général (SG) de la région, Siaka Ouattara, la mise en circulation des bus de la SOTRACO à Fada N’Gourma constitue « une bouffée d’air » pour les ménages. Aussi, a-t-il noté, elle va contribuer à renforcer la dynamique de développement de la ville. Il a, à cet effet, salué cette « vision éclairée » du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, et les efforts déployés par le gouvernement au profit du secteur du transport.

Au cours de l’atelier, le DG Sawadogo a indiqué que la SOTRACO bénéficie depuis janvier 2025 d’un renforcement substantiel de ses capacités. Grâce à la Révolution progressiste populaire (RPP), son capital social a été porté de 800 millions à 5 milliards de F CFA. « Cette décision témoigne de la volonté des autorités de doter le Burkina Faso d’un opérateur solide, capable d’assurer une mobilité de qualité et accessible à tous », a-t-il noté avant de rappeler que l’arrivée des autobus à Fada N’Gourma s’inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité.

Joanny SOW