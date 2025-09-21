Camp vacances Faso Mêbo de ouagadougou, 2e vague: montée des couleurs avec Dr Ousmane Bougouma à l’Assemblée législative de Transition

Les participants à la deuxième vague de Camp vacances Faso Mêbo ont participé, ce vendredi matin, à une cérémonie de montée des couleurs à l’Assemblée législative de transition (ALT), présidée par le Président de l’institution parlementaire, Dr Ousmane Bougouma.

«Mon mot de gratitude à l’endroit de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré pour avoir pensé et autorisé ce camp qui, en si peu de temps, a inculqué à nos espoirs la discipline, la dignité, l’honnêteté et tout ce que l’on attend pour un Burkina Faso meilleur », indique Dr Bougouma aux campeurs à l’issue de la montée des couleurs.

Le Président de l’ALT a présenté l’Assemblée législative de Transition aux campeurs, une institution qui est « la maison de tous les Burkinabè où les députés votent les lois pour l’intérêt supérieur de tous les citoyens ».

L’hôte des campeurs s’est entretenu avec les visiteurs du jour sur les valeurs des couleurs nationales. « Ce drapeau symbolise le courage qui nous rappelle le sacrifice des devanciers et la nécessité pour nous, d’avancer malgré l’adversité. Le drapeau symbolise aussi l’unité car ce sont les couleurs qui nous unissent », soutient le président de l’ALT pour qui, les campeurs doivent constituer une bonne relève pour l’édification d’une Nation souveraine et prospère.

Dr Ousmane Bougouma a exhorté les campeurs à être des ambassadeurs du camp en contribuant à partager les bonnes pratiques qu’ils ont apprises pour la réussite de la Révolution progressiste populaire.

Direction de la communication de la Présidence du Faso