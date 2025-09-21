Journée de cohésion et de solidarité: la Gendarmerie nationale apporte son soutien aux familles de ses héros tombés sur le champ d’honneur

A quelques jours de la rentrée scolaire, la Gendarmerie nationale, à travers sa Direction de l’action sociale et des services psychologiques (DASSP), a organisé une journée de cohésion et de solidarité, le mardi 16 septembre 2025 dans l’enceinte du Camp Paspanga.

Placée sous la présidence du chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale, représenté par le lieutenant-colonel Sawadogo Adama, directeur adjoint de l’organisation et l’emploi, cette journée avait pour thème :

« Soutenir nos blessés, honorer nos martyrs, accompagner leurs familles et celles des portés disparus, faire de la rentrée scolaire 2025-2026 un acte de mémoire, de solidarité et d’espoir ». L’objectif de cette initiative est d’apporter un soutien moral et matériel aux veuves et orphelins des héros tombés pour la patrie ainsi que les portés disparus sur le champ d’honneur, tout en renforçant les liens de solidarité entre la gendarmerie et les familles.

Plusieurs activités ont ponctué cette journée de solidarité et de cohésion. Il s’agit entre autres des communications enrichissantes sur « l’influence des écrans sur le développement de l’enfant » ainsi que la « compréhension du processus de deuil : entre douleurs, adaptation et résilience ».

Des échanges interactifs ont offert aux familles l’opportunité de partager leurs vécus et de recevoir des conseils utiles et adaptés. La journée a également été rythmée par la remise de kits scolaires et de vivres pour accompagner les enfants dans leur scolarité, des consultations médicales gratuites, un repas communautaire favorisant le partage et la convivialité, ainsi que la remise d’attestations de reconnaissance aux partenaires ayant contribué au succès de l’événement.

Dans son allocution, le représentant du chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale a exprimé la profonde solidarité et la reconnaissance de la hiérarchie envers les familles. Il a également adressé ses remerciements à tous les partenaires pour leur engagement constant aux côtés de la gendarmerie. En organisant cette journée, la Gendarmerie nationale réaffirme son devoir de mémoire et de solidarité vis-à-vis de ceux qui ont consenti le sacrifice suprême, et témoigne que les familles des héros resteront toujours au cœur de ses préoccupations.

Direction de la Communication de la Gendarmerie nationale