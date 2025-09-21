Initiative présidentielle Faso « Mêbo »: une amicale des militaires et anciens militaires remet du matériel d’un million FCFA

Par
JK. Sidwaya
-
Le réprésentant de l’amicale des militaires et anciens militaires de l’armée américaine, originaires du Burkina Faso, Romuald Kalifa Dao a indiqué que le geste vise à accompagner les efforts du président du Faso pour le développement.

L’Amicale des militaires et anciens militaires de l’armée américaine, originaires du Burkina Faso a offert du matériel d’une valeur d’un million FCFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, vendredi 19 septembre 2025 à Ouagadougou.

Les contributions en faveur de l’initiative présidentielle Faso Mêbo se poursuivent. Dans cet élan, l’Amicale des militaires et anciens militaires de l’armée américaine, originaires du Burkina Faso, a offert du matériel d’une valeur d’un million FCFA, vendredi 19 septembre 2025 à Ouagadougou. Le représentant des donateurs Romuald Kalifa Dao, par ailleurs, secrétaire général de l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE), a précisé qu’un grand engouement et un réel engagement des populations pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo a été constaté.

C’est pourquoi, a-t-il expliqué, l’amicale a voulu apporter sa modeste contribution à l’initiative. M. Dao a signifié que ce don est composé de 40 tonnes de granit et 75 tonnes de sable dont la valeur est estimée à un million FCFA. « Le message que nous voulons faire passer est de dire que par notre position, partout où on se trouve, on reste attaché à la patrie », a-t-il affirmé au nom des donateurs.

Selon lui, ces dons qui sont des besoins réels exprimés par Faso Mêbo ont été possibles grâce à une contribution volontaire des membres de l’amicale. Romuald Kalifa Dao a invité l’ensemble des Burkinabè, où qu’ils se trouvent à toujours apporter leur appui aux initiatives présidentielles pour le bien de tous.
L’Amicale des militaires et anciens militaires de l’armée américaine, originaires du Burkina Faso a été créée en 2022 et a déjà collecté des dons de vivres au profit de la population de Djibo. Elle compte à ce jour, 38 membres.

 

Soumaïla BONKOUNGOU
Mohamed LY
(Stagiaire)

