Campagne de reforestation: la CNSS met en terre 800 plants

L’agence de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de Kilwin et le Centre de formation professionnelle ont organisé une journée de reboisement, samedi 23 août 2025, à Ouagadougou. L’opération a permis la mise en terre de 800 plants.

Conformément à sa responsabilité sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) veut contribuer à la restauration du couvert végétal. A cet effet, son agence de Kilwin, en collaboration avec le Centre de formation professionnelle, a organisé une journée de reboisement le samedi 23 août 2025, au sein de la structure. Pour cette initiative, ce sont 800 plants, composés de baobab, d’acacia, de manguier et de goyavier qui ont été mis en terre. L’objectif général de ce reboisement, selon les responsables de la CNSS, est de contribuer à la préservation de l’environnement et à l’amélioration du cadre de travail de l’agence CNSS de Kilwin et du Centre de formation professionnelle.

Il s’agit, ont-ils ajouté, de végétaliser l’espace de travail par la plantation d’espèces adaptées au climat social. Le reboisement participe également à la sensibilisation des agents, des usagers et des partenaires sur l’importance de la protection de l’environnement et à la valorisation de l’image de la CNSS comme institution publique citoyenne et écologiquement responsable.

Le directeur général de la CNSS, Herman Yacouba Nacambo, a précisé que cette journée de reboisement s’inscrit dans le cadre de la Journée nationale de l’arbre (JNA), célébrée le 21 juin 2025. « Elle traduit l’engagement de la CNSS à contribuer à la préservation de l’environnement et de l’assainissement de son cadre de travail. L’objectif au plan national était de planter 20 millions d’arbres sur toute l’étendue du territoire national », a-t-il rappelé.

Une solution face à l’urgence climatique

Herman Nacambo a indiqué que cette journée de plantation d’arbres vise à faire en sorte que l’arbre soit un outil de résilience, d’amélioration de la santé, de l’alimentation. « C’est une activité importante que nous menons dans le cadre de notre responsabilité sociale et environnementale », a-t-il soutenu. L’agent à la caisse nationale de sécurité sociale, Ouoba Jean Yves, saluant l’initiative, a fait savoir que les arbres offrent un environnement favorable à la cohésion sociale et professionnelle. Et, pour lui, le reboisement s’impose comme une solution essentielle face à l’urgence climatique et à la dégradation continue de nos écosystèmes.

La Caisse nationale de sécurité sociale s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en intégrant progressivement les piliers du développement durable dans ses activités.

Soumaïla BONKOUNGOU

Mohamed LY

(Stagiaire)