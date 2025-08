Canton de Gaoua: le Premier ministre chez le chef Bifaté II

En séjour dans la région du Djôrô, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rendu une visite de courtoisie à Sa Majesté Bifaté II, chef de canton de Gaoua, ce vendredi 1er août 2025. Le Premier ministre chez le chef Bifaté II

Dans une démarche empreinte de respect et de cordialité, le chef du gouvernement a salué le rôle crucial joué par la notabilité coutumière du canton de Gaoua dans le renforcement du vivre-ensemble et l’accompagnement des efforts de développement. Le Premier ministre a réaffirmé l’importance d’une collaboration étroite entre le gouvernement et les autorités coutumières, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes engagées par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Touché par cette marque d’attention, Sa Majesté Bifaté II a exprimé sa gratitude au chef du gouvernement. Il a réitéré le soutien du canton de Gaoua au gouvernement dans ses efforts pour le retour à la paix et la construction d’un dévelop-pement durable. Le chef de canton a également salué les projets structurants entrepris au profit de la région, à l’image du centre hospitalier régional universitaire en cours de construction à Gaoua, qui constitue un jalon important pour le renforcement de l’offre de soins dans le Djôrô.

Sa Majesté Bifaté II a enfin adressé ses bénédictions au Premier ministre pour la réussite de sa mission à la tête du gouvernement. Cette visite du chef du gouvernement s’inscrit dans une dynamique de dialogue permanent avec les leaders d’opinion et les chefs coutumiers afin de promouvoir une gouver-nance participative dans l’opérationnalisation des politiques publiques.

DCRP/Primature