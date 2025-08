Infrastructures sanitaires dans le Djôrô: le centre d’hémodialyse du CHR de Gaoua fonctionnel d’ici octobre

Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, a visité le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Kampti, et le chantier de construction du centre d’hémodialyse du CHR de Gaoua, le samedi 2 août 2025. Aussi, le chef du département de la Santé était sur le chantier d’extension du CMA de Diébougou, le lendemain dimanche 3 août 2025. Dans l’ensemble, les travaux de ces chantiers avancent à un rythme satisfaisant.

Le centre d’hémodialyse du Centre hospitalier régional (CHR) de Gaoua, dans la région du Djôrô, sera fonctionnel d’ici d’octobre 2025. C’est l’information donnée par le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, après une visite du chantier en milieu de journée du samedi 2 août 2025. Accompagné de son staff, le ministre est allé s’assurer de l’état d’avancement des travaux de ce centre. Les gros œuvres aux dires des techniciens de l’entreprise en charge des travaux sont achevés. Il ne reste que les travaux de finition, notamment l’électricité. Au passage du ministre, le taux d’exécution du bâtiment principal du centre d’hémodialyse était évalué à environ 80%.

Le reste des travaux sont prévus pour être achevés à bonne date. « Après avoir fait le tour du chantier, il ressort que les gros œuvres sont achevés et il ne reste que quelques travaux de finition. Nous avons espoir que le centre d’hémodialyse du CHR de Gaoua pourra être fonctionnel en fin août 2025 », a indiqué Dr Kargougou. Le ministre de la Santé a laissé entendre qu’une mission stratégique sera sur place pour s’assurer du respect des normes de la salle de traitement d’eau, et voir les procédures d’installation des différentes machines. Pour les ressources humaines, le ministre a fait savoir que deux néphrologues sont déjà disponibles au CHR de Gaoua en plus des cinq infirmiers formés pour la prise en charge des cas de dialyse.

Tout comme le chantier du centre d’hémodialyse du CHR de Gaoua, celui du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Kampti, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Gaoua, avance à un taux acceptable. Les travaux de ce chantier sont également au stade de finition.

Satisfaction générale

L’état d’avancement des travaux de la première phase qui concerne la construction d’un service de médecine, d’un bloc opératoire ainsi que d’un service de maternité, est relativement satisfaisant, aux dires du ministre au sortir de la visite du chantier. « L’entreprise est à un taux physique d’exécution de 85%, et les travaux devraient être normalement achevés d’ici septembre », a informé Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou.

Tout de même, le ministre a relevé des difficultés qui freinent encore la bonne marche des travaux du CMA. Ces difficultés se situent, selon lui au niveau du bloc opératoire où les circuits d’oxygène semblent ne pas être prévus ainsi que les rampes d’accès de la maternité au bloc. « Nous avons prévu nous retrouver avec la maitrise d’ouvrage déléguée, les entreprises pour bien camper les choses et nous assurer pour avoir deux blocs opératoires aux normes », a rassuré Dr Kargougou. Pour le respect du délai de septembre 2025 pour la fin des travaux, le ministre a souhaité que les entreprises travaillent 24 heures pour livrer les infrastructures à bonne date. Le représentant du responsable de l’entreprise en charge des travaux, Ismaël Sébré, par ailleurs chef de chantier, a promis de tout mettre en œuvre pour livrer les infrastructures en septembre 2025.

Pour ce faire, le chef de chantier compte renforcer le personnel pour relever le défi. L’achèvement des travaux d’extension du CMA de Diébougou est aussi prévu pour fin septembre selon l’entreprise chargée des travaux. « Nous sommes à un taux d’exécution de 90% des travaux. Il ne reste que les travaux de finition, notamment la peinture. En fin septembre 2025, nous allons terminer le chantier à 100% », a rassuré le responsable de l’entreprise chargée des travaux, Mossée Cédécias Ouédraogo. De quoi réjouir le ministre de la Santé. « Je repars très satisfait parce que tous les chantiers visités sont pratiquement à des travaux de finition », a laissé entendre Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou.

Kamélé FAYAMA