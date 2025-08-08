CHAN 2024/Burkina Faso- Centrafrique : satisfecit des Etalons

Le 6 août 2025, à l’issue de la rencontre Burkina Faso- Centrafrique dans le cadre du CHAN, soldée par le score de 4-2 en faveur des Etalons, Sidwaya a tendu son micro à différents acteurs.

Issa Balboné (Sélectionneur des Etalons) « On avait l’obligation de revenir dans la compétition »

J’ai retrouvé des garçons déterminés. Comme je l’avais dit en conférence d’avant match, on avait l’obligation de revenir dans la compétition. Avec les joueurs, on s’est parlé et le message est bien passé. Je suis satisfait de la prestation de mes poulains. La victoire était impérative quel que soit la manière. Le jeu tant réclamé viendra au fil des matches. Le fait de chercher coute que coute la victoire a mis une certaine pression sur les garçons. Ce se sont jeunes et cela se comprend surtout quand c’est une question de nation. Après cette victoire, l’équipe est plus que jamais gonflée à bloc pour aller chercher une place qualificative pour les quarts. Pour cela, nous allons travailler plusieurs aspects notamment la transition défensive. Elle nous a beaucoup manqué. Lorsque nous perdons le ballon, l’adversaire profite de nous lacunes pour nous inquiéter. Nous avons toujours des joueurs qui n’ont pas encore récupérer d’où le grand nombre de changement dans le onze de départ. J’espère pourvoir les récupérer avant notre 3e sortie face à la Mauritanie.

Sébastien Ngato (Sélectionneur des Fauves) « Nous avons mal négocié notre premier match »

Pour un début, je suis fier de la prestation de mon équipe. Nous sommes venus découvrir la compétition. Nous avons mal négocié notre premier match dans cette compétition parce que les buts que nous avons encaissés sont dû à nos propres erreurs. Le stress se laissait lire sur le visage des garçons. C’est normal, c’est une première pour eux. Qu’à cela ne tienne, nous allons continuer à travailler pour être prêt pour les autres matches. Je ne vois pas l’apport de la var. Elle est utilisée pour les grandes nations de football.

Josaphat Ouattara (Homme du match) « C’est une récompense pour toute l’équipe »

C’est le fruit de l’aboutissement du travail des trois derniers jours. Nous nous donné au travail. C’est réellement un plaisir et une fierté pas seulement pour moi mais pour toute l’équipe parce c’est un jeu collectif. Dans la matinée, j’ai eu des échanges avec ma maman. Elle m’a dit que s’il plait à Dieu j serai homme du match. Je suis convaincu qu’elle doit être fier. Il nous fallait cette victoire pour oublier notre entrée en matière qui n’avait été parfait. Celle-ci va nous permettre de rebondir.

Abdoul Karim Baguian (Joueur) « La solidarité, la combativité et surtout la bravoure ont fait la différence »

Je très satisfait de cette victoire. Après notre défaite face à la Tanzanie, nous nous sommes vite remobilisés pour se relancer avec cette victoire grâce à notre solidarité, notre combativité et surtout notre bravoure. En première période nous avons essayé quelques choses qui n’a pas marché. Avec les conseils de l’encadrement technique à la pause, nous sommes revenus plus déterminer. Avec l’envie, nous nous sommes donnés sans réserve pour arracher cette victoire.

Jean Conseibo (Membre CNOSB) « Ils doivent corriger les erreurs des deux matches »

Cette victoire est la bienvenue. Il nous la fallait. Il est vrai que les garçons, au début, nous ont fait douter, mais par la suite ils se sont bien repris et entrée dans le match. S’ils étaient plus adroit le score allait autres. Nous les encourageons à maintenir le cap et aller au-delà. Nous sommes sur qu’ils vont mieux se rattraper lors des prochains matches. Face à Mauritanie, ça ne sera pas un match facile. Ils doivent se concentrer et corriger les erreurs des deux matches et ils verront que la victoire sera encore plus facile.

Issouf Dem (consultant) « C’est un ouf de soulagement »

C’était laborieux. Nos joueurs étaient beaucoup fébriles avec trop d’imprévision dans les passes. Peut être que cela est dû à la défaite face à la Tanzanie, mais c’est ouf de soulagement. Le fait de gagner avec ce score, c’est bon pour la relance. Le sélectionneur doit tirer les enseignements des deux matches pour mieux aborder celui face à la Mauritanie.

Recueillis par OACH (Depuis Dar Es Salaam)

Les à côtés du CHAN

-La mascotte Hamado Soré, la star comme d’habitude

Comme il est de coutume, la mascotte des Etalons, Hamado Soré ne passe pas inaperçu. En partance pour le CHAN en Tanzanie, Hamado Soré était la star pendant l’escale de la délégation à l’aéroport international d’Addis Abeba. Ils étaient nombreux les passagers à vouloir poser pour la postérité avec la mascotte des Etalons moyennent 5 $ pour certains ou gratuit pour d’autres. Hamado fait également sensation devant son hôtel quand il s’apprête à rejoindre le stade. Là aussi, la mascotte des Etalons a été l’objet d’un attroupement même si cette fois si, il n’a rien pu mettre dans la poche.

-Les hymnes nationaux retranscrits lors des exécutions sur le tableau électronique du stade Benjamin Mpaka

Depuis le début du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), les hymnes nationaux des différents pays sont retranscrits lors des exécutions sur le tableau électronique du stade Benjamin Mpaka de Dar Es Salaam. Une innovation qui a attiré l’attention des supporters dans les gradins.

Rassemblés par OACH (Depuis Dar Es Salaam)