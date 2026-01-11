Cinkansé: plus de 8 000 engins explosifs saisis par la douane

Entre le 4 et 8 janvier 2026, la vigilance constante, la rigueur professionnelle et la détermination opération-nelle des services des Douanes du Burkina Faso ont permis de mettre en échec une menace d’une gravité exceptionnelle. En l’espace de quelques jours, plus de 8 000 engins explosifs ont été interceptés à des points stratégiques du dispositif douanier national, confirmant que la douane demeure un pilier essentiel de la sécurité de l’Etat et un rempart avancé dans la protection des populations.

C’est au bureau des douanes de Cinkansé, lors d’une opération approfondie de contrôle des voyageurs, que les agents ont découvert un important chargement dissimulé composé de 872 cordons detonants et de 7 000 bâtons d’explosifs. Cette saisie, fruit d’un professionnalisme éprouvé et d’une vigilance sans relâche, a permis d’empêcher l’acheminement de matières extrêmement dangereuses vers des circuits illicites dont les conséquences auraient pu être dramatiques pour les populations civiles et les infrastructures publiques.

Dans la même dynamique de veille et d’anticipation, L’Unité mobile d’intervention (UMI) de la Direction de la surveillance du territoire (DST) a, quelques jours plus tard, procédé à une nouvelle interception portant sur 165 bâtons d’explosifs et 22 cordons detonants. Cette action confirme la pertinence de la mobilité opérationnelle, de l’exploitation du renseignement et de la coordination interservices dans la lutte contre les menaces transfrontalières à haute portée sécuritaire. A l’issue de ces opérations, 8 059 engins explosifs ont ainsi été retirés des circuits criminels.

Conformément aux procédures en vigueur et dans un esprit de coopération institutionnelle, une partie de cette saisie a déjà été remise aux services compétents des forces armées, tandis que le reste demeure sous scellés, en attente de remise, placé sous la surveillance stricte et sécurisée des unités habilitées. Pour le directeur général des douanes, l’inspecteur divisionnaire, Yves Kafando : « en interceptant ces engins explosifs, la Douane assume pleinement sa mission régalienne de protection du territoire et des populations ; chaque opération réussie est l’expression concrète de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire et de notre engagement indéfectible à préserver la paix, la stabilité et la vie humaine ».

Au-delà de la performance opérationnelle, ces saisies constituent également un appel solennel à la responsabilité des acteurs du commerce, du transport et de la logistique. La douane invite chacun à faire preuve de vigilance, d’intégrité et de coopération, en veillant scrupuleusement à la licéité des marchandises transportées et en refusant toute complaisance susceptible de mettre en péril la sécurité collective. La paix et la stabilité nationale reposent aussi sur le civisme économique et la conscience professionnelle de tous les acteurs des échanges. En arrêtant la menace avant qu’elle ne se mue en drame, la Douane fait de l’anticipation un acte de souveraineté, de la prévention un devoir d’Etat, et inscrit son action, ferme et silencieuse, au cœur de la défense de la paix, de la sécurité nationale et de la sauvegarde des vies humaines.

La Douane : Honneur-Dévouement-Vigilance

SCRP-DGD