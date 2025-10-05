Communication au sein de l’Alliance des Etats du Sahel: les agences de presse des trois pays signent une convention de partenariat

Les responsables des agences de presse des pays membres de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ont tenu une rencontre, jeudi 2 octobre 2025, à Ouagadougou. Cette rencontre a permis la signature de convention entre ces agences.

Les trois pays de la Confédération des Etats du Sahel ont décidé de renforcer leur collaboration dans le domaine de la communication. En effet, les ministres chargés de la Communication des trois Etats ainsi que les responsables de leurs agences de presses ont tenu une rencontre, jeudi 2 octobre 2025, à Ouagadougou. Cette rencontre a été l’occasion pour la directrice générale (DG) de l’Agence d’information du Burkina (AIB), Séraphine Somé, le DG de l’Agence nigérienne de presse, Dalatou Malam Mamane et le DG de

l’Agence malienne de presse et de la Publicité, Alassane Souleymane de signer des accords de partenariat.

Le DG de l’Agence nigérienne de presse, a indiqué que cette convention vise à renforcer la collaboration médiatique au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). M. Mamane a remercié l’ensemble des acteurs impliqués dans la démarche de la signature de ces accords. Le ministre chargé de la Communication du Mali, Alhamdou Ag Ilyene a soutenu que la souveraineté s’acquiert à tous les niveaux, tels que la diplomatie, la défense, l’économie et la communication. « La guerre de l’information est une bataille de souveraineté », a-t-il laissé entendre.

Selon lui, cette signature de convention vise à consolider les forces des pays de l’AES. Il a exhorté les responsables des agences de presse à continuer la réflexion sur l’harmonisation de la ligne éditoriale des trois agences. Le ministre chargé de la Communication du Niger, Adji Ali Salatou a signifié que la ligne éditoriale de ces agences sera centrée sur la vision des chefs d’Etat des trois pays qui veulent faire d’elles des véritables bras armés de la souveraineté. « Nous attendons avec un grand intérêt vos champs d’actions

que vous présenterez », a-t-il ajouté.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a confié que cette signature marque une nouvelle étape dans le paysage médiatique au sein de l’Alliance des Etats du Sahel. Pour lui, cette convention permet d’affirmer le narratif de l’AES sur les faits des peuples et d’offrir

au monde un regard authentique.

« Elle est le symbole d’un espace sahélien qui prend son destin en main et refuse désormais de laisser d’autres parler à sa place », a-t-il appuyé. Cette convention, selon M. Ouédraogo, doit permettre de consolider les contenus médiatiques, combattre la désinformation, diversifier les contenus et de développer les programmes de formation continue au profit des journalistes.

Outre les accords de partenariat, les agences de presse des trois pays de l’AES ont signé entre eux des accords bilatéraux de collaboration.

Abdoulaye BALBONE

Soukriya NACRO

(Stagiaire)