Compétence Recrutement Intérim: AVIS DE RECRUTEMENT

Le Cabinet Compétence Recrutement Intérim souhaite recevoir des candidatures (H/F) pour le recrutement d’un Spécialiste en Passation des Marchés au profit d’un projet de développement

INTITULE DU POSTE : SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES

: ATTRIBUTIONS DU POSTE :

Sous l’autorité du Coordonnateur du projet, le ou la Spécialiste en passation des marchés sera responsable de toutes les activités liées à la passation des marchés du projet, notamment la planification des acquisitions ; la mise en œuvre des processus d’acquisition conformément aux dispositions de l’Accord de financement, du rapport d’évaluation du projet et du Plan de passation des marchés ; et la gestion des contrats. Il sera sous l’autorité du Coordonnateur et placé sous la responsabilité directe du chef de Service.

FORMATION :

Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau Maitrise (BAC+4) ou d’un diplôme équivalent en ingénierie, acquisition, droit, gestion, finance, économie, marché, commerce ou domaine connexe.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

Justifier d’au moins cinq (05) années d’expérience professionnelle pertinente en passation des marchés dont au moins trois (03) ans dans le domaine de la passation des marchés en qualité de Spécialiste en passation des marchés pour des projets financés par la Banque mondiale.

HABILETES PROFESSIONNELLES :

La connaissance des procédures de la Banque mondiale et du STEP sera un atout ;

Avoir une maîtrise du règlement de passation de marchés de la Banque mondiale ;

Avoir une connaissance de la règlementation du Burkina Faso en matière de passation de marchés publics.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :

Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du Projet ;

Un curriculum vitae détaillé daté et signé (avec les contacts des trois personnes de références) ;

Copie légalisée du diplôme exigé ;

Copie des attestations/certificats de travail certifiée (les attestations de prise ou de cessation de service, et de nomination ne seront pas prises en compte) pour justifier les déclarations figurant dans le CV ;

Une copie du certificat de nationalité Burkinabè ;

Une copie légalisée de la carte nationale d’identité burkinabè ou du passeport ;

Un casier judiciaire datant de moins de trois mois (à fournir en cas de présélection) ;

Le dossier physique sera fourni en cas de présélection.

III- COMMENT POSTULER : Les candidats (tes) intéressés(es) sont priés(es) de créer leur compte

candidat et postuler via la plateforme www.criburkina.com en cliquant sur le poste concerné et joindre tous les documents exigés en version PDF.

IV- DATE LIMITE DE DEPOT : 19/02/ 2026

V- PROCEDURE DE RECRUTEMENT : présélection sur dossier, test pratique et entretien oral

VI- NATURE, DUREE DU CONTRAT, ET LIEU D’AFFECTATION :

Le lieu d’affectation des postes est Ouagadougou, au siège de l’unité de gestion du projet, avec de fréquentes missions dans les zones d’interventions du projet

La durée du contrat est d’une (1) année. Le contrat est éventuellement renouvelable en fonction des fonds disponibles, de la durée du projet et des performances de l’occupant du poste.

NB :