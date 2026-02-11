AVIS DE RECRUTEMENT : Consultant pour la mise en place d’un système comptable permettant de tenir la comptabilité et de d’établir les états financiers de l’exercice 2025 suivant le SYCEBNL

Créé en 2003, Malaria Consortium est l’un des leaders mondiaux des organisations à but non lucratif spécialisée dans la prévention, le contrôle et le traitement du paludisme et autres maladies transmissibles parmi les populations vulnérables et moins privilégiées. De plus en plus, nous trouvons que nos travaux sur le paludisme peuvent être efficacement intégré a d’autres interventions similaires en santé publique pour plus d’impact et pour élargir notre mandat afin d’inclure la santé infantile et des interventions sur les maladies tropicales négligées.

Nous travaillons en Afrique et en Asie avec les collectivités, les gouvernements, les institutions universitaires et les organisations locales et internationales, afin d’assurer une prestation efficace de services, qui sont soutenues par des évidences solides.

Le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté en sa séance du 22 décembre 2022 à Niamey, l’Acte Uniforme instituant le Système Comptable des Entités à But Non Lucratif (SYCEBNL). Conformément aux articles 2, 4, 5 et 28 dudit Acte, la tenue d’une comptabilité et la production d’états financiers annuels conformes aux normes du SYCEBNL par les entités qui y sont assujetties sont rendues obligatoires pour compter du 1er janvier 2024.

Afin de répondre à cette exigence, Malaria Consortium recrute un Consultant ou Cabinet pour la mise en place d’un système comptable permettant de tenir la comptabilité et d’établir les états financiers de l’exercice 2025 suivant le SYCEBNL.

Lieu et date limite de dépôt des dossiers

Les Consultants ou cabinets intéressés par cet Appel d’Offres sont invités à soumettre leurs offres par voie électronique et physique en un original et deux copies comprenant l’offre technique et financière à tenders@malariaconsortium.org et inclure dans l’objet du mail : DAO-2026-001-MC/BF « RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT OU PRESTATAIRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SYCEBNL POUR LE COMPTE DE MALARIA CONSORTIUM BURKINA FASO » au plus tard le 20 février 2026 à 15 heures.

Le Directeur Pays de Malaria Consortium