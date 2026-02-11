Projet EPAAV-BF : De bons résultats engrangés en 18 mois

Après 18 mois de mise en œuvre, le projet Espace pour autonomisation des adolescentes vulnérables (EPAAV-BF) porté par l’Association Pagb-Zoodo pour le bien-être familial et social (APZ-BFS) et financé par UAF-AFRICA s’est officiellement achevé le samedi 7 février 2026 sur une note de satisfaction.

L’Association Pagb-Zoodo pour le bien-être familial et social (APZ-BFS) a fait du bien être de la femme et de la jeune fille son cheval de bataille. C’est ainsi qu’elle a mis en place un projet dénommé Espace pour autonomisation des adolescentes vulnérables (EPAAV-BF) visant à autonomiser les adolescentes bénéficiaires d’une part et à améliorer les normes sociales qui entravent la participation des adolescentes à l’éducation d’autre part. Après 18 mois de mise en œuvre, les acteurs ont passé en revue les acquis engrangés par le projet. C’était au cours d’un atelier de restitution qui a servi également de cadre de mobilisation et de clôture du projet le samedi 7 février 2026 à Ouagadougou.

En termes de bilan, le suivi-évaluateur Edmond Ouédraogo de l’APZ-BFS a noté que plusieurs activités ont été réalisées, notamment des sessions de formation, de plaidoyer et de mobilisation communautaire, d’assistance psycho-sociale, de soutien et de réintégration scolaire. Dans la même lancée, la coordonnatrice de l’association Salamata Ouédraogo a souligné que « Le projet EPAAV-BF a été une véritable école citoyenne dans la mesure où il a offert aux adolescentes un espace où leurs voix comptent ». Poursuivant, elle a souligné que ce programme, qui a placé les jeunes filles au cœur de la réflexion et de l’action en leurs donnant la parole a également ravivé leur confiance en soi afin de faire d’elles des leaders de demain.

« Nous avons vu des adolescentes prendre des initiatives, proposer des solutions et défendre des causes qui touchent directement leur quotidien comme l’éducation, la santé, la sécurité, l’égalité. Ces actions sont des graines de transformation sociale », est-elle convaincue. Au regard des résultats engrangés par ce programme impactant, la coordonnatrice de l’APZ-BFS a lancé un appel aux partenaires pour sa continuité. « Nous devons continuer à soutenir ces jeunes filles, à renforcer leurs capacités, et à leur offrir des espaces sûrs pour s’exprimer.

Reconnaissance aux partenaires

Car chaque adolescente qui prend la parole aujourd’hui est une femme résiliente qui bâtira le Burkina Faso de demain », a-t-elle déclaré tout en traduisant sa reconnaissance aux partenaires pour leur accompagnement. Elle a aussi félicité les adolescentes qui ont pris part au programme. « Continuons ensemble à marcher sur ce chemin de participation, d’équité, d’égalité de chance et de dignité », a-t-elle dit.

Si les responsables du projet ont félicité les adolescentes pour leur participation au projet, les plus heureuses étaient les bénéficiaires. Leur représentante Soraya Ouédraogo n’a pas tari d’éloges à propos du projet. « Nous avons appris à créer des serviettes hygiéniques, du savon, des pagnes coco-Dunda et des objets décoratifs », a-t-elle fait savoir.

De ce qu’elle a dit, c’est grâce à l’initiative “chacune sa création cocodunda”, que l’uniforme arborée fièrement par les bénéficiaires le jour de la clôture a été réalisée. Grâce au projet, les jeunes adolescentes ont également appris à cuisiner plusieurs mets dont des biscuits, beignets, gâteaux, croquettes, chips, crêpes, bonbons, brochettes pannées, etc.

« Ces savoir-faire sont notre avenir, chacune de nous peut les reproduire et les vendre », a indiqué Soraya Ouédraogo. En plus du savoir-faire appris dans plusieurs domaines, le projet EPAAV -BF a été une véritable école de vie pour les apprenantes. « Nous avons appris à vivre ensemble, à nous entraider et à participer à des actions pour notre communauté », a déclaré la porte-parole des bénéficiaires.

Elle a traduit sa reconnaissance à l’association et à ses partenaires techniques et financiers que sont UAF-AFRICA, IRC, IGNITE pour leur soutien au projet. Elle a plaidé pour que le projet se poursuive afin de les aider à lever les obstacles qui se dressent sur leur chemin.

Dupliquer le projet

Le même plaidoyer a été fait par la Chargée de communication de l’APZ-BFS Nemata Ilboudo. Elle a noté que des vies ont été transformées, des voix libérées, des rêves ravivés grâce au projet. Il a fait cas notamment de la création de deux espaces sûrs et inclusifs pour les adolescentes vulnérables, la mise en place de séances d’alphabétisation, de formations en petits métiers, sur les compétences de vie courante, la santé, la sécurité, et l’autonomisation économique et l’implication des communautés locales, pour bâtir un environnement protecteur et bienveillant.

L’école Karpala A a mis à disposition l’une de ses salles de classe pour les activités du projet. « En mettant à disposition l’une de nos salles de classe, notre école n’a fait que jouer son rôle naturel : celui d’un espace d’éducation, mais aussi de solidarité et d’humanité. Durant cette période, cette salle n’a pas seulement accueilli des cours, elle a été un lieu d’écoute, d’apprentissage, d’espoir et de reconstruction pour de nombreuses filles vulnérables », a apprécié la Directrice de l’école Talato Catherine Compaoré /Tondé.

Tout en saluant l’engagement et le dévouement des responsables et animateurs de l’association, elle a exhorté les bénéficiaires à mettre à contribution tout ce que vous avez appris dans le but d’un avenir radieux. « Sachez que votre courage et votre détermination seront une source de motivation et d’inspiration pour d’autres. Croyez en vos capacités et tracez votre chemin dès à présent », leurs a-t-elle dit.

Assami Compaoré représentant le PDS de l’arrondissement N11 a également souhaité que le projet EPAAV-BF soit dupliqué dans tout le pays.

