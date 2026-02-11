Comptabilité des matières des Editions Sidwaya: Souleymane Ramdé, installé dans ses fonctions

La directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a présidé la cérémonie d’installation du comptable principal des matières des Editions Sidwaya, mercredi 11 février 2026, à Ouagadougou.

Nommé en Conseil des ministres le 22 janvier 2026, le contrôleur des services financiers, Souleymane Ramdé, a été installé dans ses fonctions de comptable principal des matières des Editions Sidwaya. C’est la chargée d’études à la Direction générale des affaires immobilières et de l’équipement de l’Etat (DGAIE), Wendkouni Edith Illy, qui l’a installé. Après lui avoir donné des orientations sur sa nouvelle fonction, Mme Illy a souhaité plein succès au tout premier comptable principal des matières des Editions Sidwaya. La signature du procès-verbal a mis fin au cérémonial d’installation.

Après cet acte, le nouveau comptable principal des matières des Editions Sidwaya, Souleymane Ramdé, a traduit ses remerciements aux plus hautes autorités pour la confiance à travers sa nomination. Il a expliqué que sa mission principalement est de tenir la comptabilité des matières, participer à la réception de la commande publique, de certifier les factures, contrôler et viser les documents justifiant les mouvements des matières. M. Ramdé sera aussi chargé de contrôler et conserver les biens meubles et immeubles, faire l’inventaire périodique, participer à la réforme des matières, conserver les documents et les pièces justificatives des opérations prises en compte.

« Je m’engage à exercer ses missions avec dévouement, professionnalisme, loyauté, dignité dans le strict respect des textes et lois en vigueur », a-t-il déclaré. Le nouveau comptable a souligné que dans l’accomplissement de ses missions, il espère bénéficier de l’appui et de l’accompagnement de l’ensemble des collaborateurs des Editions Sidwaya. La directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a accueilli et félicité le nouveau comptable principal des matières des Editions Sidwaya.

Elle a indiqué que ses attentes sont grandes vis-à-vis du comptable principal des matières pour l’atteinte des objectifs du média public. Tout en souhaitant un très bon séjour au nouveau comptable, elle a demandé une bonne collaboration de ses agents. Mme Badoh a remercié l’ancien directeur financier et comptable des Editions Sidwaya, Jacob Da, appelé à d’autres fonctions pour les missions nobles accomplies.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE