Lycée scientifique national de Bassinko: une délégation de la Banque mondiale visite les infrastructures

Le ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique et une délégation de la Banque mondiale ont visité les infrastructures du lycée scientifique national, mercredi 11 février 2026 à Ouagadougou.

Le gouvernement burkinabè, dans sa volonté de former des élites scientifiques en vue de booster le secteur de la technologie et de l’ingénierie, a créé avec l’aide de ses partenaires des établissements scientifiques. Pour s’assurer de l’opérationnalité de ces centres de formation, le ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, accompagné d’une délégation de la Banque mondiale, conduite par la directrice régionale pour le développement humain en Afrique de l’Ouest et du Centre de l’institution Trina Haque, a visité les infrastructures du lycée scientifique national le 11 février 2026 à Ouagadougou.

La visite s’est déroulée en présence du ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana. La délégation a visité respectivement la salle de physique-chimie, la salle d’informatique et le laboratoire de sciences de la vie et de la terre du lycée. Elle a aussi échangé avec les pensionnaires de l’établissement. L’équipe de la Banque mondiale s’est réjouie des infrastructures réalisées, de la qualité de l’enseignement et a salué les efforts du gouvernement.

Le ministre chargé de la Formation professionnelle et technique, quant à lui, a noté une lueur d’espoir. M. Zoungrana a confié avoir trouvé des élèves bien formés, capables de transformer en profondeur le Burkina Faso dans le domaine de l’informatique, des sciences de la vie et de la terre et des mathématiques. « Je quitte cet établissement avec un cœur plein de joie parce que nous savons que l’avenir peut être radieux avec tous les bons produits que nous avons vus », a-t-il relevé.

Le ministre Zoungrana a demandé aux apprenants de travailler avec courage afin de réaliser leurs rêves. Pour ce faire, il les a invités à s’inscrire dans la discipline et à demeurer studieux, car l’on ne peut pas réussir sans effort. « Le pays fait des efforts pour vous. Vous avez le devoir de travailler pour lever très haut le flambeau du Burkina », a-t-il insisté. De son avis, ces élèves dont certains aspirent à devenir pilotes, médecins ou travailler dans le domaine de l’automobile ont eu une chance inouïe d’être dans cet établissement moderne.

Abdoulaye BALBONE

Ahmed Abdoul Aziz HEBIE

(Stagiaire)