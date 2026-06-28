Confédération des Etats du Sahel : le chef de l’Etat donne des orientations pour une jeunesse sahélienne engagée et productive

Le Président du Faso, Président de la Confédération des Etats du Sahel (AES), le camarade capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience, le vendredi 26 juin 2026, une délégation des ministres chargés de la jeunesse des pays membres de la Confédération AES, conduite par la ministre burkinabè, la camarade Annick Lydie Djouma Pikbougoum.

Présents à Ouagadougou dans le cadre de la réunion des ministres chargés des sports et de la jeunesse de la Confédération des Etats du Sahel, la délégation a dit être venue prendre les orientations du président de la Confédération. La majorité de la population de la Confédération AES est jeune « et aujourd’hui, cette jeunesse est au cœur de l’action et de la mission de nos plus hautes autorités », a souligné le ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la Cconstruction citoyenne du Mali, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, porte-parole de la délégation.

Selon le ministre malien, le capitaine Ibrahim Traoré a rappelé avec force que les jeunes constituent la ressource la plus précieuse des Etats de la Confédération AES, tout en donnant des orientations pour calibrer et encadrer cette force vive afin de répondre concrètement aux aspirations des populations et relever les défis de la région. Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi du Burkina Faso, camarade Annick Lydie Djouma Pikbougoum et ses homologues du Mali et du Niger, s’engagent à concrétiser les orientations reçues du Président de la Confédération, le camarade capitaine Ibrahim Traoré.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso