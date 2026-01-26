Confédération des Etats du Sahel : le Président de la Commission nationale s’active pour assurer un succès au mandat du Burkina

Le ministre des Affaires étrangères, accompagné de madame le ministre délégué et d’autres collaborateurs a reçu en audience ce lundi 26 janvier 2026, une équipe de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-AES), conduite par son président, Bassolma Bazié.

Après une année de fonctionnement, la délégation dit être venue faire au chef de la diplomatie burkinabè, le point des activités menées par la Commission dans le but de consolider les idéaux de l’AES, et traduire sa reconnaissance aux acteurs du ministère des Affaires étrangères pour l’accompagnement technique, ayant permis à la CN-AES de mener à bien ses missions. Au-delà du bilan et des remerciements, les premiers responsables de la CN-AES ont échangé avec le ministre Traoré sur la conduite à tenir dans le cadre de l’an II de la Confédération dont le Burkina Faso a la responsabilité de conduire les actions.

« Nous sommes venus chez le ministre des Affaires étrangères pour échanger sur l’an II de l’AES qui est déjà entamé, voir quels sont les éléments sur lesquels nous allons mettre l’accent en terme de contenu de la feuille de route, et aussi échanger sur les conditions à créer pour que le produit que nous allons avoir à mettre en œuvre soit le fruit de consensus des trois pays », a indiqué monsieur Bassolma Bazié à l’issue de la rencontre. Pour lui, la visite de ce jour s’inscrit donc dans une démarche de maintien et de renforcement de la communication entre les deux institutions que sont la CN-AES et le département en charge des affaires étrangères, avec à la clé des partages d’informations et des propositions, en vue de réussir le mandat du Burkina Faso à la présidence en exercice de la Confédération AES.

Des échanges entre les deux hommes, il est ressorti la nécessité que les experts de l’AES se réunissent, pour travailler sur une feuille de route qui sera soumise à l’appréciation des ministres des Affaires étrangères avant transmission aux Présidents de l’espace confédéral. Tout en saluant le président de la Commission nationale de la Confédération AES pour sa démarche, le ministre des Affaires étrangères l’a rassuré de la disponibilité et de l’accompagnement technique de son ministère, car c’est en cela que les objectifs communs pourront être atteints.

Karamoko Jean Marie Traoré a saisi l’occasion pour féliciter la CN-AES pour les actions d’information et de sensibilisation des masses, une initiative qui a permis aujourd’hui à beaucoup de citoyens de connaitre la vision et les idéaux de la Confédération AES. En rappel, depuis le 23 décembre 2025, le Burkina Faso assure la présidence tournante de la Confédération AES. Et le Président de la CN-AES d’inviter les populations à rester engagées, mobilisées et engagées autour des chefs d’Etat de l’espace confédéral pour l’atteinte des objectifs fixés.

