Conseil des ministres de l’UEMOA : Aboubakar Nacanabo prend fonction

La 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a désigné le ministre burkinabè de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, comme président dudit organe de l’Union et adopté plusieurs décisions, le lundi 6 octobre 2025, à Dakar, au Sénégal.

«Notre engagement pour notre Union est un engagement sans faille et nous continuerons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu’elle puisse toujours continuer à progresser ». Tels sont les premiers mots du nouveau président du Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le ministre burkinabè de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, à l’issue de sa désignation par ses pairs à la tête de cette instance, suivie de son installation, le lundi 6 octobre 2025, à Dakar, au Sénégal. Il a ainsi réaffirmé la volonté du pays des Hommes intègres à travailler durant son mandat au renforcement d’un espace communautaire plus intégré.

« La présidence du Burkina Faso va s’inscrire dans la consolidation des acquis de notre Union », a-t-il confié.Pour la réussite de son mandat, le ministre Nacanabo a le plein soutien de ses pairs. « Je voudrais, au nom des membres du Conseil, lui adresser nos chaleureuses félicitations et lui assurer de notre total soutien dans l’exercice

de ses fonctions », a confié son prédécesseur, le ministre ivoirien chargé des finances, Adama Coulibaly. Le nouveau président du Conseil des ministres de l’UEMOA a, à son tour, félicité l’ancien président pour les résultats engrangés durant sa présidence.

Grâce à ses qualités humaines, ses compétences et son sens de l’écoute, il a permis de tenir des sessions assez productives et surtout d’avoir des instructions constructives, a-t-il souligné. « Il a donné un très bel exemple de leadership à la tête de notre Conseil avec ce passage du flambeau, ce que nous pouvons faire, c’est d’apporter un plus par rapport

à ce qu’il a pu faire, tout en continuant de bénéficier de ses conseils et de son expérience », a confié le ministre Nacanabo.

Institution de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages

Les travaux de cette 3e session ordinaire ont également été sanctionnés par la prise d’un certain nombre de décisions pour le bon fonctionnement de l’Union. « Je voudrais saluer l’adoption du rapport d’exécution de la surveillance multilatérale au titre du premier semestre 2025 et des recommandations relatives aux orientations de politique économique aux Etats membres au titre de l’année 2026.

Ce rapport nous a permis de disposer d’informations fiables sur les performances économiques et financières de nos Etats pour l’année 2025 et des recommandations avisées pour conduire les politiques économiques au cours de l’année 2026. Je me félicite également de l’adoption de la décision instituant l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages au sein des Etats membres de l’UMOA », s’est réjoui le ministre Coulibaly.

Le Conseil a également adopté la modification de la décision N° CM-13-12-2011 portant fixation des tarifs du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers, prenant en compte la tarification applicable aux caisses de dépôt et consignation en leur qualité de teneur de compte et gestionnaire des avoirs consignés sur le marché financier régional de l’UMOA. Enfin, le Conseil s’est penché sur l’état de mise en œuvre des décisions portant sur le renforcement de la position extérieure de l’Union.

Synthèse de Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com