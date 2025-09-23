Coopération bilatérale : l’ambassade de Chine présente l’Initiative pour la gouvernance mondiale du Président Xi Jinping

Le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a accordé, le vendredi 19 septembre 2025, une audience à l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Zhao DEYONG.

Au cœur de cette rencontre figurait la présentation officielle de l’Initiative pour la gouvernance mondiale, portée par le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Cette initiative, selon le diplomate chinois, vise à promouvoir un système de gouvernance mondiale plus juste, plus équilibré et véritablement inclusif, fondé sur la construction d’une communauté de destin partagé pour l’humanité. Elle repose sur cinq principes majeurs : le respect de l’égalité souveraine des Etats, la primauté du droit international, le multilatéralisme, une approche centrée sur les peuples, et la mise en œuvre d’actions concrètes et solidaires.

Il s’agit d’un appel à refonder l’ordre international afin qu’il réponde davantage aux défis actuels et favorise l’émergence d’un monde multipolaire respectueux de la souveraineté de chaque nation.En réponse, le chef de la diplomatie burkinabè a salué la pertinence de cette initiative, félicitant les autorités chinoises pour cette contribution à l’équilibre du système international. Le Ministre Traoré a souligné que le Burkina Faso adhère pleinement à cette démarche, qui s’inscrit en parfaite cohérence avec la vision portée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a insisté sur la nécessité, pour les deux pays, de conjuguer leurs efforts afin de donner corps à cette ambition commune. Au-delà de cette présentation, l’audience a permis d’examiner les perspectives de coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial et sécuritaire. Les deux personnalités ont échangé sur les moyens de dynamiser les relations, avec un accent particulier sur la participation de la Chine au Forum sur les investissements, prévu en octobre à Ouagadougou.

Le Ministre Traoré a salué la qualité de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine, tout en exprimant le souhait de la renforcer davantage, notamment sur les plans économique, commercial et sécuritaire, afin de soutenir la stabilisation du pays et la relance des investissements au « pays des Hommes intègres ».

DCRP/MAECR-BE