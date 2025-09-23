Festival des terres du Nazinon : la Ire édition prévue du 23 au 26 octobre prochain

Le comité d’organisation du Festival des terres du Nazinon a animé une conférence de presse, le jeudi 18 septembre 2025, à Manga, pour annoncer la Ire édition de l’événement prévue, du 23 au 26 octobre prochain, sur le thème : « Valeur endogène : socle de cohésion sociale et d’unité nationale ».

Le Festival des terres du Nazinon se dévoile au public. Le jeudi 18 septembre 2025, à Manga, le comité d’organisation de l’événement était face à la presse pour annoncer la Ire édition de la manifestation culturelle et présenter ses grandes lignes. Les organisateurs du festival ont ainsi partagé avec les hommes de médias, leurs ambitions de valoriser l’unité, la richesse culturelle, patrimoniale et sociale des terres du Nazinon. Pour la promotrice du festival, Denise Koudougou, l’événement qui se veut annuel, vise à créer un cadre culturel pour promouvoir l’unité et la cohésion sociale entre les filles et les fils du Nazinon.

Selon elle, à travers ce festival, elle entend offrir à la jeunesse et aux populations de la région, un espace d’expression, de créativité et de communion autour des valeurs culturelles, citoyenne et patriotique. « Ce sera également l’occasion de communier avec les Personnes déplacées internes et les Forces de défense et de sécurité et de les soutenir », a-t-elle ajouté. Mme Koudougou a aussi fait savoir que l’ambition du festival est de faire de Manga une terre de célébration, de fraternité et d’éveil citoyen à travers des prestations artistiques, des panels et d’échanges. Denise Koudougou a donc invité les médias, les autorités, les partenaires et l’ensemble des habitants du Nazinon et du Burkina à s’associer à elle pour faire du festival, un succès éclatant qui fera rayonner Manga et toute la région au-delà des frontières.

Pour le coordonnateur adjoint du festival, Abdoul Aziz Tiemtoré, plusieurs animations sont prévues durant les quatre jours de la manifestation culturelle. Il s’agira des rues marchandes, des panels, des concerts, des activités sportives, des actions caritatives et une excursion touristique. Selon M. Tiemtoré, en plus de la fête, le festival va transmettre le savoir à la jeune génération. Il a par ailleurs indiqué que plusieurs troupes seront sur scène durant l’événement, notamment trois troupes de la province du Zoundwéogo (Manga), trois du Bazéga (Kombissiri) et trois troupes du Nahouri (Po). « Au moins, une vingtaine d’artistes sont prévus pour ce festival dont des artistes modernes et traditionnels », a conclu Abdoul Aziz Tiemtoré.

Noufou SAWADOGO