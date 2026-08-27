Coopération bilatérale: le Vice-Premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères du Royaume de Belgique en visite au Burkina Faso pour consolider une coopération basée sur la sincérité

Le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au Développement du Royaume de Belgique, SEM Maxime PRÉVOT est arrivé dans l’après-midi du 26 août 2026 à Ouagadougou. Accueilli par le ministre des Affaires étrangères le Camarade Karamoko Jean Marie TRAORE, l’autorité belge est au pays des Hommes intègres pour une visite d’amitié et de travail de 72 heures.

L’accueil à l’aéroport international de Ouagadougou a été suivi d’une audience entre les deux hommes, en compagnie de leurs proches collaborateurs au ministère des Affaires étrangères. Les échanges ont permis de mettre en exergue le dynamisme et la qualité de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique, une coopération établie depuis plus de 50 ans et qui s’opère principalement à travers l’Agence belge de développement (Enabel).

Selon le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au Développement du Royaume de Belgique, sa visite s’inscrit dans une démarche de renforcement de la coopération entre son pays et le Burkina Faso, dans un esprit de maturité, d’humilité et de sincérité. << Notre volonté c’est de continuer la coopération, pas la conditionner. A travers cette visite, nous avons opté de venir à la source pour écouter et faire des recoupements avec ce qui se dit dans les bureaux à Bruxelles ou à travers les rapports>>, a souligné SEM Maxime PRÉVOT à l’entame des échanges.

Cette approche de l’autorité belge a été saluée à juste titre par le ministre des Affaires étrangères burkinabè, qui a saisi l’occasion pour faire un exposé clair et détaillé sur le contexte de l’installation de la crise sécuritaire au Burkina Faso et l’engagement des autorités actuelles pour y faire face, grâce à une dynamique endogène et à la collaboration avec des partenaires sincères. << Il y’a véritablement la nécessité d’un changement de lecture sur nos pays, et cela passe par l’écoute et le dialogue avec les acteurs qui sont concernés. C’est pourquoi nous accueillons très positivement cette visite, qui vous permettra d’être au parfum de la situation réelle au Burkina Faso >>, a indiqué le Camarade ministre des Affaires étrangères à son hôte.

D’autres sujets en lien avec la dynamique de la Confédération AES et les perspectives de la coopération entre le Burkina Faso et l’Union Européenne dont la capitale belge abrite le siège, ont également meublé les échanges entre SEM Maxime PRÉVOT et le Chef de la diplomatie burkinabè.

Au terme des échanges, le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au Développement du Royaume de Belgique, dit être édifié et a indiqué que son pays reste engagé à investir « au Burkina Faso, avec le Burkina Faso, mais pas à la place du Burkina Faso ».

C’est ainsi la preuve que les relations diplomatiques entre les deux pays demeurent marquées par le respect de la souveraineté, des positions et des choix stratégiques de chaque partie, ainsi que par la sincérité et la transparence dans le dialogue.

La coopération entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique s’étend sur de nombreux secteurs prioritaires tels que le développement économique, l’agriculture, l’environnement, la santé, l’éducation, l’entreprenariat, ainsi que la coopération décentralisée, culturelle et inter-universitaire.

La réorganisation en cours de la couverture diplomatique belge dans le monde, marquée par la fermeture de plusieurs missions, n’a pas affecté l’Ambassade de Belgique à Ouagadougou. Les autorités belges envisagent au contraire d’en faire un hub consulaire dans la sous-région. La visite d’amitié et de travail du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au Développement du Royaume de Belgique au Burkina Faso, sera également marquée par d’autres audiences avec des autorités burkinabè et des sorties terrain.