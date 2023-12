Coopération Japon-Burkina: 4,2 milliards FCFA au profit de l’entretien routier

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie et l’ambassadeur du Japon, Nagashima Jun ont signé un échange de notes relatif à l’accord de financement pour l’amélioration des équipements d’entretien routier d’une valeur de 4,2 milliards FCFA, le 20 décembre 2023, à Ouagadougou.

Une semaine seulement après avoir présenté ses lettres de créance au chef de l’Etat, l’ambassadeur du Japon au Burkina, Nagashima Jun, était au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur pour matérialiser l’excellence des relations entre les deux pays. Dans l’après-midi du mercredi 20 décembre 2023, il a échangé avec le ministre Karamoko Jean Marie Traoré des notes concernant un accord de financement pour l’amélioration des équipements d’entretien routier.

Doté d’une valeur de 4,2 milliards FCFA, ce don va servir, selon le secrétaire général du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, Ismaël Zébret, à renforcer les capacités des brigades d’entretien routier. «Avec cet appui, nous allons étendre la brigade à la région de l’Ouest. Nous allons faire en sorte pour que tout le Burkina puisse bénéficier de l’utilisation de ce matériel », s’est-il réjoui.

Il a ajouté qu’en tant que bénéficiaire, le ministère en charge des infrastructures a déjà profité de formations pour ses agents et de matériel au profit de la brigade d’entretien routier de la région du Centre, etc. Pour le ministre en charge des affaires étrangères, ce don vient comme un appui stratégique dans la mise en œuvre du programme de la Transition dont l’une des priorités est le développement des infrastructures routières. « Le Japon et le Burkina entretiennent une coopération modèle qui a la particularité d’être orientée sur les besoins réels.

C’est l’occasion pour moi de renouveler la gratitude du peuple burkinabè envers le Japon pour cette belle coopération qui a été jalonnée par des programmes et des projets concrets », a-t-il poursuivi. Son Excellence M. Nagashima Jun a confirmé que ce don du peuple japonais traduit l’engagement de son pays à contribuer au désenclavement du Burkina et à l’intégration sous régionale. « L’un des piliers de la coopération japonaise est l’intégration régionale.

A l’image du Plan directeur de l’aménagement des corridors pour l’anneau de croissance en Afrique de l’Ouest, ce projet s’inscrit dans ce cadre. Ce projet est aussi un soutien à la politique nationale de désenclavement, à l’instar de la construction de la rocade sud-est du boulevard des Tansoba et du tronçon Gounghin-Fada », a-t-il déclaré. La coopération entre le Burkina et le Japon porte sur plusieurs domaines dont l’éducation, la sécurité, la formation, l’agriculture, le sport, entre autres.

Nadège YE