Côte d’Ivoire : Euphrasie Kouassi Yao distinguée « Global Women Ambassador for Peace »

La Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale (FFPM) a décerné, le lundi 23 décembre 2025, la prestigieuse distinction Global Women Ambassador for Peace à Madame Euphrasie Kouassi Yao, ministre, Conseillère spéciale du Premier ministre ivoirien et titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décision » (CUEFPOD).

Cette reconnaissance internationale salue plus de 35 années d’engagement en faveur de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, érigée par la ministre en pilier fondamental de la paix durable, de la prévention des conflits et du développement équitable.

« Recevoir cette distinction à quelques jours de Noël, symbole du Prince de Paix, me conforte dans le choix que j’ai fait il y a plus de 35 ans : bâtir les fondements d’une paix véritable au bénéfice de l’humanité », a déclaré Madame Euphrasie Kouassi Yao.

Le prix met en lumière un parcours exceptionnel, marqué notamment par la conception du Plan d’Action National 1325 relatif à la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la création du programme CREA-PAIX, ainsi que le rayonnement international de la CUEFPOD, aujourd’hui reconnue comme une plateforme d’excellence en matière de Genre, Paix et Développement.

À travers le programme CREA-PAIX, lancé en 2019, plus de 23 millions de personnes ont été touchées dans 22 pays sur quatre continents, grâce à une approche innovante fondée sur la conscientisation, la formation et l’action communautaire.

Promotrice d’une « troisième voie pour la paix », portée par les femmes et les jeunes au sein des communautés, Madame Euphrasie Kouassi Yao défend une vision dans laquelle la paix se construit par la compétence, la justice sociale et la transformation des mentalités.

En 2025, elle devient la 7ᵉ lauréate africaine et la première femme ivoirienne à recevoir cette distinction, rejoignant ainsi un cercle restreint de femmes africaines dont l’action a contribué de manière décisive à la paix et à la cohésion sociale sur le continent et dans le monde.

En rappel, la Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale est fondée en 1992 et est dotée du statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Elle œuvre au renforcement des femmes en tant que bâtisseuses de paix à travers l’éducation, le plaidoyer et les services humanitaires sur tous les continents.

Les lauréates africaines de la distinction

La prestigieuse distinction Global Women Ambassador for Peace, décernée par la Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale (WFWP/FFPM), honore des femmes d’exception dont l’engagement a contribué de manière déterminante à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale.

Ellen Johnson Sirleaf (Liberia), Prix Nobel de la Paix 2011 et première femme Présidente d’Afrique ;

Nezha El Ouafi (Maroc), ancienne ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, distinguée en décembre 2024 à Londres pour son engagement diplomatique et social ;

H.E. Madam Fatima Vila Nova , Première Dame de Sao Tomé-et-Principe ;

H.E. Dame Patience Jonathan , ancienne Première Dame du Nigeria ;

H.E. Amb. Dr Callista Mutharika , ancienne Première Dame du Malawi et actuelle Ambassadrice du Malawi au Kenya ;

, ancienne Première Dame du Malawi et actuelle Ambassadrice du Malawi au Kenya ; Dr Ida Odinga, épouse de l’ancien Premier ministre du Kenya.

