Sécurité routière: la stratégie nationale 2026-2030 validée

L’Office national de la sécurité routière (ONASER) a organisé un atelier national de validation de la stratégie nationale de la sécurité routière 2026-2030 du Burkina Faso, le mercredi 24 décembre 2025, à Ouagadougou.

L’Office national de la sécurité routière (ONASER) veut mettre fin aux drames sur les routes. C’est dans cette dynamique qu’un atelier de validation de la stratégie nationale de la sécurité routière a été organisé, le mercredi 24 décembre 2025, à Ouagadougou.

Présidant l’ouverture, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a souligné que l’élaboration de la stratégie nationale de sécurité routière 2026-2030 s’inscrit dans la volonté des autorités de mieux structurer les interventions des acteurs pour plus d’efficacité.

Il a relevé que, malgré les efforts consentis au cours de la période 2016-2025, « les défis liés à la sécurité routière restent imposants et de plus en plus complexe ».

« Entre 2020 et 2024, le pays a enregistré 2 3107 accidents faisant 14 867 blessés

et 1091 décès », a-t-il indiqué. Selon le ministre, la vision à l’horizon 2030 est que le Burkina dispose d’un système sûr de sécurité routière, centré sur l’usager, soutenu par la modernisation des infrastructures, l’innovation technologique et la fiabilité des données statistiques. L’objectif est de « réduire de plus de 50% le taux de mortalité routière en le faisant passer de 4,3 à 2 décès pour 100 000 habitants », a-t-il indiqué. Abordant les perspectives, il a insisté sur la nécessité de « développer de nouvelles actions pour améliorer la sécurité ».

A ce titre, il a rappelé que la contravention électronique est déjà une réalité au Burkina. Il a également annoncé le déploiement prochain de la vidéo-contravention, grâce à laquelle, la technologie va pouvoir constater les infractions et infliger les amendes aux usagers. Le ministre de la Sécurité a également annoncé l’installation de radars afin de lutter efficacement contre l’excès de vitesse. Pour lui, l’appropriation de cette stratégie par tous les acteurs est indispensable pour préserver durablement la vie humaine sur les routes. Le contrôleur général de police, Lassana Bargo, a insisté sur le caractère participatif et inclusif du processus d’élaboration de la stratégie et de son plan opérationnel. Il a précisé que le document définit des objectifs clairs, des mesures opérationnelles et des indicateurs de performance, tout en assurant la coordination des acteurs et en s’inscrivant dans les objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

Abdoulaye BALBONE

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)