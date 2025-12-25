Le président du Faso à la diaspora du Mali, de la Guinée et de la Mauritanie : « Des initiatives sont en cours pour booster le développement »

En marge de la 2e session du collège des chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé avec la communauté burkinabè vivant au Mali, en Guinée et en Mauritanie. A bâtons rompus, le chef de l’Etat a expliqué aux compatriotes la dynamique de développement en cours au Burkina.

Le Burkina parviendra à relever les multiples défis auxquels il est confronté depuis quelques années. C’est la conviction du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a été portée aux Burkinabè vivant au Mali, en Guinée et en Mauritanie, dans la salle des banquets du Centre international de conférence de Bamako (CICB), juste après la clôture de la 2e session du Collège des chefs d’Etat de l’AES. Ce face-à-face, entre le président du Faso et les Burkinabè du Mali, qui se sont mobilisés pour la circonstance, a eu lieu dans l’après-midi du mardi 23 décembre 2025.

C’était en présence des membres du gouvernement et de l’ambassadeur du Burkina Faso au Mali, Julienne Dembélé. Ces échanges ont permis au chef de l’Etat d’aborder

des sujets majeurs qui intéressent la vie de la Nation et de recueillir les préoccupations de ses compatriotes de l’étranger en vue d’y remédier. Le capitaine Ibrahim Traoré a, entre autres, souligné que des initiatives sont en cours pour booster le développement pour plus de souveraineté et pour l’autosuffisance alimentaire.

Un engagement renouvelé à soutenir les actions

Quant à la situation sécuritaire, le chef de l’Etat a rassuré ses compatriotes de son amélioration avec la reconquête de nombreuses localités.

Le président du Faso a félicité l’ensemble de ses compatriotes pour leur esprit d’intégrité qui favorise leur bonne intégration dans les pays d’accueil tout en les exhortant à ne pas poser d’actes compromettants et de rester surtout de bons ambassadeurs.

Sur les préoccupations soulevées, le chef de l’Etat a apporté des éléments de réponses. Revenant sur le problème relatif aux tracasseries routières, le président du Faso a fait savoir que la question figure parmi ses priorités en tant que président de la Confédération des Etats du Sahel et qu’avec ses pairs, a-t-il souligné, des mesures seront prises pour lutter contre ce fléau. « Je vais demander de me proposer un projet de décision afin que les trois pays prennent des mesures à l’encontre des forces qui exercent des tracasseries contre nos citoyens », a-t-il dit, ajoutant, par ailleurs, que le sujet avait déjà été évoqué avec ses pairs de l’AES.

Le chef de la diplomatie au Mali, Julienne Dembélé, a, pour sa part, salué la tenue de ce cadre d’échanges offert par le président du Faso.

« Notre ambassade à Bamako et l’ensemble de la communauté burkinabè de la juridiction voudraient vous souhaiter la cordiale bienvenue en terre africaine du Mali et vous témoigner leur gratitude pour cette sollicitude », a déclaré Mme Dembélé. En définitive, les échanges avec le président du Faso se sont déroulés dans une ambiance conviviale avec un engagement renouvelé à soutenir les actions en cours pour la bonne marche du pays dans le concert des Nations.

Soumaïla BONKOUNGOU, envoyé spécial à Bamako