Coupe du CEMGA en ballon militaire: 12 équipes de FDS à la con-quête de l’édition 2025

L’édition 2025 de la Coupe du chef d’Etat-major général des armées en ballon militaire a été lancée, le jeudi 18 septembre au stade Issoufou-Joseph-Conombo. C’était au cours d’une cérémonie marquée par une montée des couleurs, des discours et le match inaugural remporté par la brigade nationale de sapeurs-pompiers aux dépens de la Gendarmerie nationale par 4 buts à 2.

Après une longue interruption intervenue depuis 2014, la coupe du chef d’Etat-major général des armées en ballon militaire reprend du service. En match d’ouverture le jeudi 18 septembre au stade Issoufou-Joseph-Conombo, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP) a dominé la gendarmerie par le score de 4 buts à 2. Les pompiers ont entamé fort la rencontre de 2x30mn et inscrivent coup sur coup les deux premiers buts (10e et 12e).

Les pandores réduisent le score sur pénalty dans les arrêts de jeu de la première période. Mais deux minutes après le retour des 30 acteurs sur la pelouse, les soldats du feu marquent le 3e but. Les gendarmes assiègent le camp des pompiers mais font preuve de maladresse en touchant à plusieurs reprises les montants et la barre transversale. A 13 mi-nutes du terme, la BNSP scelle sa victoire par un 4e but. Le second but de la gendarmerie intervient sur un autre pénalty dans le temps additionnel.

La rencontre a été suivie par le chef d’Etat-major des armées, le général de brigade Moussa Diallo qui, un peu plus tôt, a salué la relance de cette compétition, symbole à la fois d’un retour aux sources et d’une projection vers l’avenir. « Retour aux sources car le sport a toujours occupé une place de choix dans le quotidien des armées. L’effort et la condition physique entretiennent la discipline et renforcent le moral.

Projection parce que nous nous inscrivons dans une nouvelle dynamique qui vise à faire du sport un outil stratégique de cohésion et de résilience collective », a précisé le CEMGA. Aux dires du directeur central des sports des Armées, le commandant Louis Rémy Hien,

coordonnateur, douze entités prennent part à la compétition.

Il s’agit de l’Armée de Terre, l’Armée de l’Air, la Gendarmerie nationale, le Groupement central des Armées, la Brigade spéciale d’itervention rapide, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie, la Douane, les Eaux et forêts, la Garde de sécurité pénitentiaire, la Police nationale et la Police municipale. La finale aura lieu le 3 octobre au stade Issoufou-Joseph-Conombo mais les matchs ouverts au public se dérouleront sur les terrains du Prytanée militaire du Kadiogo (PMK), de l’Ecole nationale de Police et du camp de Gendarmerie de Paspanga.

Voro KORAHIRE