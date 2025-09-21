Match aller 1er tour préliminaires Coupe CAF/USFA-AS Gbohloe-SU : 1-0: Courte victoire des Bidasses avant le retour

En match aller comptant pour le 1er tour des préliminaires de la Coupe de la confédération CAF, l’Union sportive des forces armées (USFA) est venue à bout (1-0) de l’AS Gbohloe-SU du Togo, le 19 septembre dernier au Stade du 4-Août. Les garçons d’Amadou Sampo prennent une bonne option de qualification pour le prochain tour avant la manche retour le 26 septembre 2025 à Lomé au Togo.

Après 10 ans, l’Union sportive des forces armées (USFA) retrouve la campagne africaine des clubs. Et ce retour s’est fait de la plus belle des manières. Le 19 septembre dernier au Stade du 4-Août, les garçons du coach Amadou Sampo, en match aller comptant pour le 1er tour des préliminaires de la Coupe de la confédération CAF, se sont imposés (1-0) face à l’AS Gbohloe-SU du Togo. Devant leur public, le capitaine Patrick Malo et ses coéquipiers ont très vite pris le contrôle de la rencontre.

Sans construction, celui-ci s’est fait dans la précipitation. Une triste situation qui donne confiance à l’équipe visiteuse qui visiblement respectait l’équipe burkinabè. Sans complexe et dans une bonne disposition tactique, l’AS Gbohloe-SU déroule son jeu. Elle parvient à équilibrer la rencontre et à inquiéter par moments la défense de l’équipe locale. L’USFA sera sauvée par son joueur le plus en vue de la rencontre, Ismael Nabelbeda. Sur une lourde frappe, l’ailler de l’USFA (78e) trompe le portier de l’AS Gbohloe-SU, Irénée Tondoro Cissé.

Malgré la timide réaction de l’équipe togolaise le score demeure inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Pour le maitre à penser des Bidasses, son équipe s’attendait à un match difficile. « L’objectif c’était de gagner et d’aller chercher la qualification à Lomé. Au vu des nombreuses occasions, on aurait pu marquer plus de buts. Un but

d’écart, c’est énorme en football », a laissé entendre Amadou Sampo. Pour décrocher la qualification à Lomé, le capitaine Patrick Malo invite ses coéquipiers à garder la tête sur les épaules et à jouer sans pression.

En venant à Ouagadougou, l’AS Gbohloe-SU, selon son coach adjoint, Domedjoe Kouakou, avait l’objectif de faire un résultat. « Notre intention était de gagner ce match ou d’obtenir le point du nul. Mais on était face à une équipe avec un jeu intéressant », a-t-il avoué. Avant de rassurer : « On est confiant pour la phase retour et on espère renverser la vapeur à Lomé. On n’avait pas assez de joueurs pour faire mal à la défense adverse. Aussi, Il faudrait revoir le plan tactique ». La tache noire de ce match aller comptant pour le 1er tour des préliminaires de la coupe de la confédération CAF a été le traumatisme fermé du tiers distal de la jambe gauche de l’avant-centre le l’USFA, Abdoul Karima Baguian.

Ollo Aimé Césaire HIEN