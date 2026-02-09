Culture : CMG achève la quatrième répétition du Gala du Nouvel An chinois 2026

China Media Group (CMG) a organisé dimanche la quatrième répétition du Gala du Nouvel An chinois 2026. Le programme combine des aspects de la culture traditionnelle chinoise avec des techniques scéniques modernes, ainsi que des performances interculturelles mettant en vedette des artistes internationaux.

Le Nouvel An lunaire chinois est officiellement reconnu comme jour férié dans près de 20 pays et régions, et environ un cinquième de la population mondiale le célèbre de différentes manières. Cette année, CMG a organisé une série d’événements de prévisualisation aux États-Unis, en Russie, en France, en Italie et dans plusieurs pays africains, invitant le public international à découvrir le gala et la culture chinoise avant le Nouvel An chinois.

Nadège YAMEOGO

Retrouver le lien de la vidéo ici : https://youtu.be/XKrwRi3IHW0