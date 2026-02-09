Ouagadougou : Agence Nationale Pour l’Emploi recherche pour le compte d’une société d’Etat des candidats ayant les profils suivants pour le recrutement de trois (03) agents techniques du foncier et deux (02) agents de liaison.

La référence pour les besoins en emploi : www.anpe.gov.bf

L’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE)

Poste 1 : Trois (03) agents techniques du foncier

Qualifications et aptitudes requises pour le poste :

être titulaire du Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) en génie civil ;

justifier d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois (03) ans ;

avoir le sens de l’organisation du travail et de la méthode ;

avoir des connaissances dans l’utilisation d’un GPS est un atout ;

avoir une bonne connaissance de Microsoft office (Excel, Accès, Word).

Description des tâches et responsabilités

identifier les terrains ;

contribuer aux travaux de lotissement ;

contribuer à l’évaluation des activités ;

contribuer à la réalisation technique des travaux d’aménagement ;

contribuer aux travaux de prospection et de mobilisation foncière ;

contribuer à la réalisation des enquêtes de satisfaction ;

contribuer à l’accueil et à l’orientation des clients ;

exécuter toute autre tâche connexe à lui confiée par la hiérarchie dans le cadre règlementaire.

Poste 2 : Deux (02) agents de liaison

Qualifications et aptitudes requises pour le poste

être titulaire du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) ;

justifier d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois (03) ans ;

avoir le sens de l’organisation du travail et de la méthode ;

avoir le sens de la confidentialité et de la discrétion ;

Description des tâches et responsabilités

transmettre les courriers internes et externes et les documents aux services destinataires ;

assurer le retour d’information sur les difficultés rencontrées dans la transmission du courrier ;

effectuer les courses administratives ;

exécuter toute autre tâche connexe à lui confiée par la hiérarchie dans le cadre réglementaire.

Conditions générales

Peuvent faire acte de candidature les personnes des deux (02) sexes remplissant les conditions suivantes :

être de nationalité burkinabé ;

jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;

être âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus au 31 décembre 2026 ;

être capable de travailler sous pression et en équipe ;

être physiquement et mentalement apte ;

avoir le sens du respect du bien public ;

être immédiatement disponible ;

être dynamique et avoir une grande capacité à travailler sous pression.

Composition du dossier de candidature

Les candidats intéressés devront déposer sous pli fermé un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

une demande manuscrite timbrée à 200 F CFA (timbre fiscal) adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ANPE précisant le poste ;

une photocopie légalisée de la CNIB en cours de validité ;

une photocopie légalisée du diplôme demandé ;

une photocopie des attestations de travail attestant l’expérience du candidat ;

un certificat de visite et de contre visite datant de moins de trois (03) mois ;

une photocopie de la carte de demandeur d’emploi à jour.

un curriculum vitae daté et signé.

NB : Les candidats déclarés admis devront compléter leurs dossiers avec d’autres pièces qui seront précisées par l’Employeur.

Date et lieu de dépôt des candidatures : du 09 au 13 février 2026 à la Direction Régionale de l’ANPE du Centre, sise à la Cité AN III, à côté des rails.

Procédure de recrutement :

: Présélection sur dossier ;

Epreuve écrite/pratique ;

Entretien oral.

Insertions/Diffusions

Insertion journal Sidwaya des 4, 6 et 9 février 2026 ;

Affichage à l’ANPE ;

Diffusion en ligne (WhatsApp, Facebook ANPE)

Le Directeur Général

Yakouba GUIGMA

Officier de l’Ordre de l’Etalon