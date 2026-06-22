Déclaration infondée de Christophe GOMART au Parlement européen : le Burkina Faso exprime sa désapprobation, son regret et sa déception

« Notre pays se bat depuis longtemps pour faire face à l’insécurité aux côtés du Mali et du Niger, et nous constituons cette digue que les trois leaders essayent de garder consolidée. Voir un parlementaire qui vient donner des chiffres erronés sur un pays qu’il n’a pas visité, nous pensons qu’il a souillé la sacralité du Parlement européen en tenant un discours au relent néocolonialiste », a expliqué S.E. Karamoko Jean Marie TRAORE.

Concernant la Résolution, le Camarade ministre s’est voulu direct et clair face au diplomate européen, rappelant que le Burkina Faso agit en toute souveraineté en matière de politique intérieure. Il a donc dénoncé cette prétention du Parlement européen de statuer en juge pour dicter des leçons au Burkina Faso en matière de gestion de l’espace civique et en matière sécuritaire.

« Ce député qui a pris la parole, il sait très bien comment la situation sécuritaire a commencé dans le pays. Faisant abstraction de la responsabilité de l’OTAN dans la déstabilisation de la Libye dont les conséquences ont été portées par nos pays ici, qu’il vienne en toute aisance parler de la situation sécuritaire, nous pensons que quelque part c’est malsain », a soutenu le Camarade ministre.

Quant à l’ambassadeur chef de la délégation de l’Union européenne, il dit avoir pris bonne note du message du gouvernement burkinabè. Un message qu’il transmettra immédiatement à son institution.