Diffa: la VIIIe édition de la caravane nationale civilo-militaire lance ses activités

Le secrétaire général de la région de Diffa, Mahamadou Attahirou Maidouka, a présidé, ce lundi 11 août 2026, dans l’après-midi, à la tribune officielle de Diffa, la cérémonie officielle de lancement des activités de l’étape régionale de la VIIIe édition de la caravane nationale civilo-militaire.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du Secrétaire général adjoint de la région de Diffa, du Secrétaire général de la Préfecture de Diffa, de l’administrateur délégué de la commune urbaine de Diffa, le lieutenant-colonel Abdou Halilou Atto, des responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS), des chefs traditionnels et religieux, des responsables des services déconcentrés de l’Etat, ainsi que des représentants des organisations de la société civile, des femmes et de la jeunesse. Placée sur le thème : « La police de proximité au cœur de la mobilisation générale », cette VIIIe édition vise à renforcer la coopération entre les populations civiles et les Forces de défense et de sécurité, à promouvoir la vigilance citoyenne et à consolider la cohésion sociale dans un contexte marqué par des défis sécuritaires.

Dans son intervention à cette occasion, le Secrétaire général de la région de Diffa, Mahamadou Attahirou Maidouka, a souligné la portée particulière de cette étape pour la région, rappelant que c’est à Diffa qu’avait été lancée la première édition de la caravane civilo-militaire. Selon lui, le retour de la caravane à Diffa, à l’occasion de sa huitième édition, constitue un symbole fort de la résistance, de la résilience et de l’engagement patriotique des populations de la région. « Diffa a connu les épreuves. Diffa a connu les souffrances. Mais Diffa n’a jamais renoncé à la Patrie », a-t-il déclaré, en rappelant les sacrifices consentis par les Forces de défense et de sécurité ainsi que la résilience dont ont fait preuve les populations face aux différentes crises.

Pour le Secrétaire général, la caravane civilo-militaire ne saurait être réduite à une simple activité de sensibilisation. Elle constitue, a-t-il expliqué, un instrument de mobilisation patriotique et de renforcement de la conscience nationale. Il a insisté sur le fait que la défense de la Patrie ne relève pas exclusivement des militaires, estimant que « la Patrie appartient à chacun de nous » et que son intégrité, sa souveraineté et son avenir concernent l’ensemble des citoyens.

Mahamadou Attahirou Maidouka a appelé à faire de la mobilisation générale une réalité nationale, en commençant par les familles, les quartiers, les villages et les communautés. Il a particulièrement insisté sur le rôle de la jeunesse, des femmes, des leaders traditionnels et religieux, des organisations de la société civile et de l’ensemble des citoyens dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité.

Dans cette perspective, il a invité les populations à développer une coopération étroite avec les FDS, notamment à travers la vigilance citoyenne, la transmission d’informations utiles aux services compétents, le refus de la désinformation et des discours de haine, ainsi que la préservation de la cohésion sociale.

S’adressant aux jeunes de Diffa, le Secrétaire général leur a demandé de mettre leur énergie au service de la construction du Niger et de ne pas se laisser instrumentaliser par les discours de division et de violence.

« Votre arme la plus puissante est votre engagement pour la Patrie », a-t-il lancé, appelant à une jeunesse consciente, disciplinée, courageuse, travailleuse et entreprenante.

Il a également salué le rôle des femmes dans la consolidation de la paix, l’éducation des enfants et la transmission des valeurs patriotiques, les invitant à continuer à jouer pleinement leur rôle d’actrices de paix, de cohésion et de résilience.

En clôturant son intervention, le secrétaire général de la région de Diffa a appelé les populations à faire de cette VIIIe édition un nouveau point de départ pour renforcer durablement les relations entre civils et militaires.

Il a souhaité que chaque quartier, chaque village et chaque communauté devienne un espace de patriotisme, de vigilance, de solidarité et de responsabilité citoyenne.

« Défendre la Patrie, préserver notre souveraineté, renforcer notre unité nationale, protéger nos populations et construire un Niger debout, digne et maître de son destin », tels sont, selon lui, les principaux objectifs qui doivent guider cette mobilisation collective.

Il a enfin invité les populations de Diffa à rester unies, vigilantes et mobilisées aux côtés des forces de défense et de sécurité, tout en rappelant que la souveraineté nationale repose également sur la responsabilité et l’engagement de chaque citoyen.

Prenant la parole à son tour, le Président national de l’Alliance civilo-militaire (ACM Niger), Adamou Mato Idrissa, a expliqué que «la caravane constitue un cadre de rapprochement entre les Forces de défense et de sécurité et les populations».

Contextualisant son intervention à la situation particulière de Diffa, il a rappelé que «l’objectif de cette initiative est de favoriser la confiance, le dialogue et la collaboration entre les différents acteurs de la sécurité et les communautés ».

« La sécurité du Niger, c’est l’affaire de tous »

Selon lui, le thème : « Police de proximité au cœur de la mobilisation générale » traduit la nécessité d’une implication plus forte des citoyens dans la prévention de l’insécurité.

Il a souligné que «la sécurité durable repose notamment sur la confiance entre les populations et les forces chargées de leur protection».

« La sécurité du Niger, c’est l’affaire de tous », a-t-il indiqué en substance, appelant les populations à participer pleinement à la mobilisation générale à travers la vigilance, la collaboration et le partage d’informations utiles avec les services compétents.

Adamou Mato Idrissa a également mis en avant la dimension sociale de la caravane, qui ne se limite pas aux activités de sensibilisation et de mobilisation. Il a rappelé que l’initiative entend également favoriser des actions au bénéfice des communautés, notamment dans les domaines social, sanitaire et de la cohésion communautaire.

Il a, par ailleurs, salué l’engagement des autorités administratives et des populations de Diffa dans l’accueil et l’accompagnement de cette étape de la caravane.

Pour sa part, l’administrateur délégué de la commune urbaine de Diffa, le lieutenant-colonel, Abdou Halilou Atto, a souhaité la bienvenue aux caravaniers au nom des populations de la commune.

Il a salué la présence de la caravane à Diffa, estimant qu’elle «témoigne de l’attachement des différents acteurs à la paix, à la cohésion sociale et au développement de la région».

« La caravane civilo-militaire reste un symbole fort de l’union entre nos Forces de défense et de sécurité et leur peuple », a-t-il déclaré, tout en souhaitant que cette étape débouche sur des actions concrètes au profit des communautés.

Il a réaffirmé la disponibilité de la commune à accompagner les initiatives visant à renforcer la cohésion civilo-militaire et la participation citoyenne à la préservation de la paix et de la sécurité.

La cérémonie de lancement a également été marquée par plusieurs prestations artistiques et culturelles, ainsi que par un défilé civilo-militaire ayant réuni différentes composantes de la communauté. Des jeunes filles, ambassadrices représentant les différents corps des forces de défense et de sécurité du Niger, ont notamment participé à ce défilé, aux côtés de représentants de la population civile. Cette séquence a donné une dimension particulière à la cérémonie, en mettant en avant l’image d’une communauté réunie autour des valeurs de patriotisme, de cohésion et de solidarité nationale.

A travers cette démonstration, les organisateurs ont voulu illustrer la nécessité d’une mobilisation collective face aux défis auxquels le Niger est confronté, en mettant en évidence la complémentarité entre les FDS et les populations civiles. La VIIIe édition de la caravane nationale civilo-militaire entend ainsi poursuivre son objectif de rapprochement entre les FDS et les populations, en mettant l’accent sur la confiance, la vigilance citoyenne, la cohésion sociale et la mobilisation générale au service de la paix et de la stabilité du Niger.

Agence nigerienne de presse