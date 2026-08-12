Opération: Dougoukoloko / Mali Plus de 1 850 terroristes neutralisés en deux mois par les FAMa

Au cours des mois de juin et juillet 2026, la situation sécuritaire au Mali a été marquée par une forte intensité opérationnelle sur l’ensemble des théâtres. Le bilan global fait état de 1 850 terroristes neutralisés, 45 bases des Groupes armés terroristes (GAT) détruites, ainsi que 153 pick-up (dont 40 équipés), 11 blindés et plus de 230 motos et matériels logistiques détruits.

Ces chiffres ont été communiqués hier mardi 11 août 2026 par le patron de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), le colonel-major Bakary Bocar Maïga, lors d’un point de presse consacré à la présentation de la situation sécuritaire et des activités des Forces armées maliennes (FAMa).

Dans son intervention, l’officier supérieur est notamment revenu sur les attaques contre le camp du 23e Régiment d’infanterie de San, vigoureusement repoussées par les FAMa. Malgré les moyens engagés par l’ennemi pour réussir une opération de communication, cette tentative s’est soldée par un échec lourd de plus d’une cinquantaine de terroristes neutralisés et d’importants matériels saisis. Le premier responsable de la DIRPA a souligné que les GAT, fortement affaiblis sur le plan opérationnel, privilégient désormais des actions asymétriques ciblant les axes logistiques et les populations civiles.

Le colonel-major Bakary Bocar Maïga a rappelé que la conduite de ces actions s’inscrit dans le cadre du Plan Dougoukoloko, instauré par décret en avril 2025, qui s’impose comme la référence pour la planification stratégique, l’adaptation technologique et le maintien d’une pression continue sur les réseaux terroristes, avec l’appui opérationnel des partenaires d’Africa Corps. Sur le Théâtre Est (Gao, Ménaka, Kidal), la coalition JNIM/FLA a lancé début juillet des attaques coordonnées contre Gao, Anéfis et Aguelhoc.

Selon la hiérarchie militaire, la riposte aéroterrestre des FAMa a permis d’anéantir la logistique ennemie à Tahalandak et de neutraliser plusieurs centaines d’assaillants. Il a ajouté que la manœuvre d’envergure baptisée « La grande marche vers Gao » a ensuite été menée à son terme, sécurisant l’axe stratégique et garantissant le ravitaillement du secteur.

Sur le Théâtre Centre, le haut gradé a indiqué que la confrontation est restée exigeante, mais les forces armées ont repoussé les assauts contre les postes de Thy et Konna tout en poursuivant le désenclavement des zones sensibles. Sur le Théâtre Sud, il dira que les FAMa ont vigoureusement riposté à l’attaque de Sandaré et détruit les principaux sanctuaires terroristes ciblés dans les massifs forestiers de Kenenkoun, Nyamina, Soussan, Baoulé et La Faya.

Le patron de la DIRPA a signalé que du 4 au 10 juillet, la coalition terroriste a essuyé une défaite cuisante sans atteindre aucun de ses objectifs stratégiques, échouant à interrompre l’exécution du plan Dougoukoloko ou à paralyser les mouvements des forces.

En parallèle des combats, il a fait remarquer que les FAMa ont assuré la protection des flux économiques en escortant 15 589 citernes et de nombreux convois marchands à travers le pays. En ce qui concerne l’Armée de l’Air, le commandement militaire a déclaré qu’elle a réalisé 673 missions de transport au profit des populations civiles, transportant 4 804 passagers et plus de 201 tonnes de fret. Pour lui, ces résultats illustrent la montée en puissance continue des FAMa, soutenue par le renforcement des effectifs, la discipline et une préparation opérationnelle accrue.

L’Essor/Mali