Economat des Forces de défense et des Forces de sécurité: le premier point de vente du Kadiogo opérationnel

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, représentant le président du Faso, a lancé officiellement les activités de l’Economat des Forces de défense et des Forces de sécurité, lundi 22 décembre 2025, à Ouagadougou.

Le premier point de vente de l’antenne régionale du Kadiogo de l’Economat des Forces de défense et des Forces de sécurité est officiellement ouvert. C’est le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, représentant le président du Faso, qui a lancé les activités, ce lundi 22 décembre 2025. L’Economat des Forces de défense et des Forces de sécurité a pour modèle économique de fournir des produits alimentaires de grande consommation et des marchandises diverses à des prix sociaux aux personnels des Forces de défense et des Forces de sécurité ainsi qu’à leurs familles.

Héritière de l’Economat de l’Armée, l’Economat des Forces de défense et des Forces de sécurité s’étend dans sa nouvelle dynamique à toutes les Forces de défense et des Forces de sécurité et a pour mission d’acquérir, stocker et de gérer les denrées alimentaires et les marchandises diverses, il doit également approvisionner les points de vente installés dans les régions militaires et administratives. Selon le ministre de la Sécurité, l’Economat est un Etablissement public de l’Etat à caractère économique qui répond à une ambition forte : « celle de renforcer la solidarité nationale envers celles et ceux qui, jour et nuit, veillent à la défense, à la sécurité et à l’intégrité de notre territoire ».

Garder le moral haut

Pour lui, ce lancement est la matérialisation de la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, d’apporter une réponse stratégique aux besoins croissants, du soutien logistique et social aux personnels militaires et paramilitaires engagés dans la protection de

l’intégrité territoriale et la sécurité des populations.

« C’est également un instrument pour garder haut le moral des troupes et

renforcer leurs capacités à mener à bien leurs missions, les décharger des préoccupations d’accès de leurs familles à des produits alimentaires et manifester un élan de solidarité nationale renforcée », a-t-il ajouté.

Le directeur général de l’Economat, le colonel Yves Bourèma Bado, s’est réjoui du lancement officiel des activités de l’Economat des Forces de défense et des Forces de sécurité qui marque une étape charnière pour l’Etablissement et pour les bénéficiaires des prestations. Simultanément à cette cérémonie, les activités de l’Economat à Dédougou, Bobo Dioulasso, Kaya et Fada N’gourma ont été lancé, a-t-il fait savoir. Le ministre de la Sécurité a procédé à l’achat d’un sac de riz, un bidon d’huile et un kilogramme de sucre.

Mahamadi SEBOGO

Adama NIKIEMA

(Stagiaire)